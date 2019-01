Hronov /FOTO/ - Vystoupení stálice naší populární hudby, trojnásobné zlaté slavice a muzikálové zpěvačky Petry Janů zaplnilo v úterý 21. dubna do posledního místečka hronovský Čapkův sál. Hned první hity, které interpretka zazpívala v doprovodu své kapely Golem, rozproudily diváky a ze sálu bylo rázem slyšet, jak se přidávají.

PETRA JANŮ vyprodala do posledního místečka hronovský Čapkův sál. Diváky koncert nadchl a zpěvačce aplaudovali i vestoje. | Foto: DENÍK/ Jiří Mach

Petra Janů zazpívala nejen své nestárnoucí hity, jako například Není mi už sedmnáct, Moje malá premiéra, Říkej mi, Jedeme dál, ale i řadu klasických a nových skladeb.

V publiku to vřelo a každá skladba byla doprovázena bouřlivým potleskem. Po závěrečné písni se diváci nechtěli smířit s tím, že už je konec a zpěvačce aplaudovali vestoje. Tím si vynutili ještě přídavek. Po koncertu si ještě řada fanoušků počkala na podpis a možnost nechat se vyfotit se zpěvačkou.

„Bylo to super! Jsem nadšená a zavzpomínala jsem si na mládí. Petra nezklamala," pochvalovala si při odchodu z koncertu třeba paní Iveta. S chválou nešetřili ani ostatní návštěvníci koncertu.

Spokojená s publikem a atmosférou na koncertu byla i Petra Janů, kterou hronovské publikum nadchlo.

„Koncert byl úžasný a lidé v Hronově jsou skvělí! To, že tady jsou báječní lidé, znám už z mládí. Část života jsem v tomto regionu i prožila. Znám tak nejen Hronov, ale i Náchod, kde jsem bydlela a pracovala v tamním textilním závodě Tepna. Zdejší region tak znám docela dobře. Kdysi jsem v Hronově zpívala i na festivalu Hronovské slunce a dokonce jsem i vyhrála. Na to si pamatuji dobře. Je to krásný kout naší republiky a ráda se sem vracím. Když o mě budou mít ještě zájem, tak se velice ráda vrátím," svěřila se populární zpěvačka Petra Janů.