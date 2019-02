Jaroměř/Josefov - Déšť a zima. To vpravdě nejsou zrovna nejlepší podmínky pro pořádání hudebního festivalu, leč počasí neporučíš. Rockový Pevnost Fest v Josefově o víkendu i tak navštívilo více než tisíc příznivců českých kapel zvučných jmen. Zahrály například Vypsaná fiXa, Škwor, Morčata na útěku nebo Tři sestry.

Předpověď meteorologů nebyla příznivá. Organizátoři však doufali, že skvěle poskládaná sestava účinkujících naláká ještě o poznání početnější návštěvu.

„Tajně jsem doufal ve dva tisíce lidí. Na festival s takovými interprety by vstupenka musela být normálně dražší než tady. Ale obecně je to letos s návštěvností různých akcí bídné, na lidi asi doléhá krize a obrací každou korunu," posteskl si pořadatel Josef Horáček.

Ti, kteří si cestu na festivalový ravelin nakonec našli, však byli dobře naladění. Slunce jim navíc přece jen občas alespoň letmo zasvítilo. A když pak přišel déšť, některým to bylo jedno, jiní se schovali pod plachty a deštníky, nikdo si však nenechal hudební odpoledne pokazit. Jak by také mohl, když na pódiu zpěvák Vypsané fixy s příchodem prvních dešťových kapek právě pěl: „My máme dobrou náladu. My máme všechno, co chcem."

Bronislav Jaroš