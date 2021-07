Na konci června se na knižním a hudebním trhu objevil zajímavý regionální počin trojice spoluautorů. Ti jsou podepsáni pod dětským albem „Písničky z broumovského dolíku“, které je obohaceno i o doprovodný malovaný zpěvník.

Při příležitosti křtu dětského alba a malovaného zpěvníku Písničky z broumovského dolíku proběhl velký veřejný koncert v parku Dětské hřiště Broumov. Zazněly zde všechny písně z autorského alba Evy Kroupové pod taktovkou a s aranžemi Štěpána Přibyla. | Foto: Tomáš Valášek

Texty a hudbu 10 dětských písní vytvořila autorka projektu Eva Kroupová. Další hudební úpravy, aranžování a nahrávání s muzikanty zaštítil ředitel ZUŠ Broumov Štěpán Přibyl. „Naše hudební plány jsme převedli do notového zápisu a přichystali zpěvníkovou podobu. Výtvarnice Jitka Matěnová noty opatřila barevnými celostránkovými obrázky,“ zmínila Eva Kroupová třetího do spoluautorské party. Na nahrávce zazní i hlas herečky Uršuly Klukové, po jejímž nezaměnitelném hlasovém odstínu „producenti“ velmi toužili do Bubákovy písně.