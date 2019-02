Náchod – /FOTOGALERIE/ - Téměř tři tisíce návštěvníků, hudebních fanoušků a příznivců pěnivého zlatavého moku se sešly v sobotu v pravé poledne na zdejším Masarykově náměstí, aby si užily první ročník pivních slavností Pivobraní.

Dvanáctihodinový kulturní program, ve kterém to naplno rozbalily skupiny Nanovor, The Beatles revival, The Peripeties, Heebie Jeebies, Roxette revival či Kreyson s velmi očekávaným Láďou Křížkem, nabídl návštěvníkům i ochutnávku několika druhů piv ze třech pivovarů.



Kromě „tekutého chleba" nechyběla nabídka různých dobrot včetně rožněného selátka. Zkrátka nepřišly ani děti, pro které byly připraveny zábavné atrakce. V tombole se vedle tradičních pivních cen objevily také pobyt v zámeckém apartmá, let balonem nebo seskok padákem.



Zpestřením mezi koncerty bylo vystoupení mistra světa v bench pressu Jiřího Havrdy z Náchoda, se kterým si tři místní borci změřili své síly. Ten nejsilnější z nich zdolal rovných 120 kilogramů. Jiří Havrda pak předvedl jak to vypadá, když se zvedá činka o váze 300 kilogramů.



Ačkoli vrtkavé počasí přineslo i občasné dešťové přeháňky, první ročník Pivobraní se vydařil a návštěvníci se výborně bavili.