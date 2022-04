„Na první pohled se to tak může jevit, ale skutečnost je taková, že loňská a předloňská covidová protiepidemická opatření vystřídal jiný velký problém – a to je zajištění ubytování pro soubory. Ubytovací možnosti, které jsme v minulosti využívali jsou totiž obsazené uprchlíky z Ukrajiny,“ říká Tomáš Šimek, s tím, že osvědčená ubytovací místa využívaná v Červeném Kostelci, Náchodě či Hronově v minulých letech nebudou letos k dispozici. „Řešili jsme například i internáty v Hradci Králové, ale větší dojížděcí vzdálenost je nekomfortní pro soubory a pro nás finančně náročná.“

Přesný počet souborů, který v srpnu na festivalu vystoupí, ještě ale definitivně uzavřen není. „Jsme se soubory v kontaktu a osm zahraničních účastníků už máme domluvených. Rádi bychom přivezli i další, ale uvidíme, jak nám to umožní vývoj situace s ubytovacími možnostmi,“ říká Šimek, který při jednání se soubory zaregistroval i jinou okolnost ovlivňující jejich účast. Některé zaoceánské soubory může totiž od letního turné po Evropě odradit i válka na Ukrajině. „Berou to tak, že válka je v Evropě, kterou vnímají jako celek – nerozlišují, kde jsme my, Slovensko nebo právě Ukrajina,“ přirovnává zaoceánský pohled na starý kontinent k pohledu běžného Středoevropana, který také příliš nerozeznává v rámci USA kde je Nevada a kde Nebraska. „Taky bychom to asi brali tak, že válka je prostě v Americe.“

Zdroj: Youtube

I když do Červeného Kostelce ani letos zřejmě nedorazí soubory z Panamy, Kuby, Kostariky či Brazílie, tak pořadatelé jsou přesvědčeni, že budou mít návštěvníky na co nalákat. „Dorazí chůdaři z Francie. Jiný soubor na chůdách už tu v minulosti byl a byli úžasní. Slíbit můžeme soubor z Thajska, Indie, Portugalska, Polska a samozřejmě i ze Slovenska a od nás,“ prozrazuje Tomáš Šimek, že letos se program opět vrátí k národnostně pestřejší nabídce. „Jsme si vědomi, že by to mohlo být i bohatší, ale bohužel Rusko nám našimi plány dost zamíchalo.“

Pokud pořadatelům během následujících týdnů do jejich představ o festivalové podobě nehodí vidle nějaká další neočekávaná překážka, tak by se po dvou letech návštěvníci měli opět dočkat i průvodu souboru městem. „Pokud zůstane zachován současný počet zahraničních souborů, tak bychom se rádi k průvodu vrátili a roztančili srdce města,“ říká Tomáš Šimek, který ale je připraven i na variantu, že by některé z již dohodnutých souborů nakonec nedorazily. „To riziko tu pochopitelně je. Pokud by konflikt na Ukrajině ještě více zintenzivnil a pokračoval západním směrem, tak není vyloučené, že by nám některé soubory mohly odpadnout z obav z cesty na východ. Takhle jsme přišli už o účastníka ze Španělska,“ dodává ředitel festivalu.

68. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec bude zahájen ve středu 17. srpna od 20 hodin tradičním koncertem – tentokrát se na pódiu v přírodním areálu Smetanových sadů představí ve speciální koncertní verzi vokální seskupení „4TET“ Jiřího Korna. Vstupenky budou v prodeji od 1. května.