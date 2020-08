I když Polici se samozřejmě nevyhýbá. A tak během filmového večera na Terase uvidíte dokument o polickém koupališti s názvem „Tam kde byl rybník“ a posmutnělý dokument s názvem „Konec polické mlékárny“… Veselejší myšlenky určitě navodí dva dokumenty: první je o známém hudebníkovi a pokračovateli muzikantské rodinné tradice „Poličák Václav Hybš“ a druhý představí člověka, který zasvětil svůj život sbírání sýrových etiket „Jan Samek, sběratel sýrových etiket“. A ke sběratelství se váže i další oceňovaný dokument s názvem „Než si škrtneme“, který mapuje výrobu zápalek.

Celý večer doplní komentář autora a příběhy o tom, jak to vznikalo. Kde se vzala inspirace, co na to říkali dotčení, co odborná veřejnost a samozřejmě a hlavně: jak je se svým dílem spokojen. V rámci Nové Terasy 2020 pořádá spolek Apeiron s podporou Města Police nad Metují. Při nepříznivém počasí se promítání přesouvá do Zeleného domečku.