/VIDEO/ Zatímco rockové hvězdy mívají různé manýry a neobvyklá přání, které musí pořadatelé jiných festivalů plnit, vystupující na právě se konaném metalovém festivalu Brutal Assaultu vypadají sice mnohdy děsivě, ale v podstatě to jsou skromní chlapíci. S nějakými přemrštěnými manýry se pořadatelé nesetkali.

"Abych pravdu řekl o žádném speciálním přání nevím. Zdá se, že se lidé vrací k normálnímu životu," usmívá se Pavel Pavlík z pořadatelského týmu, že ani kapely zvučných světových jmen jako je Biohazard, Sepultura, Gorgoroth či Agnostic Front za pořadateli s nějakými šílenými výmysly nepřišly. Zatímco pořadatelé nedávného královéhradeckého festivalu Rock for People museli řešit limuzíny, dvě tisícovky ručníků či povolení pro přílet soukromého tryskáče, tak "brutalisté" měli relativní klid. "Vůbec nic, naprosto všechno v normálu. Jediná trochu náročná záležitost byla, že některé kapely si na svoje vystoupení přivezly šílené množství techniky. Včera tu pendlovalo několik kamionů od různých kapel a byl tady šrumec," vrací se k začátku festivalu.

Jako příklad uvedl švédskou formaci Meshuggah, která v tvrdé hudbě patří mezi nejinvenčnější a nejkreativnější kapely za posledních 30 let. "Jejich vystoupení je pojato hodně vizuálně a provází ho velká světelná show postavená na laserech," vrátil se k vystoupení průkopníků progresivního metalu, kterým patřil hlavní hrací čas hned ve středu. Se třemi kamiony techniky přijeli z Německa do pevnosti melodičtí deathmetalisté Heaven Shall Burn a velmi početný štáb mělo i mezinárodní severské uskupení Heilung, které už ve středu v noci rozeznělo zvuk doby železné a časů Vikingů v severní Evropě. "Těch bylo na podiu dobrých dvacet," odhaduje početný band, který k dosažení přesvědčivosti používá jako nástroje všemožné zvuky od tekoucí vody, chrastění lidských kostí či rekonstruovaných mečů a štítů z archeologických nálezů.

Pavel Pavlík ale zmínil, že při pořádání samostatných koncertů mimo festival trvají některé kapely na zajetých zvyklostech. "Někteří si třeba přivezou svojí lednici, kde mají své nápoje. Nebo si přivezou svoje posilovací stroje, rotoped, běžecký pás a když přes den nemají co dělat, tak v něm cvičí. Co si budeme nalhávat - když jsou kapely na delší šňůře a přes den jen čekají na večerní koncert, tak už na to myslí a snaží se trochu udržovat, aby je to fyzicky pozdvihlo," dodává Pavel Pavlík.