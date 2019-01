Východní Čechy - Přehled zajímavých akcí, které se konají 4. a 5. ledna v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

Múzy a vzdělání čekají v Draku | Foto: Deník/Jan Jelínek

Královehradecko - Štěně nebo špenát? Najdete v divadle Drak

Hradec Králové – V sobotu můžete vzít své ratolesti na pohádku do divadla Drak. Hraje se od čtyř hodin a jde o představení s názvem Štěně nebo špenát? Čtyři herci vyprávějí dobrodružný příběh zeleného štěněte umocněný hudbou, pes, co má stres si zahořekuje v klasickém blues. Zelené štěně nikdo nechce, jen kocour šarlatán, ztělesněná bezcharakternost, až se ho ujme sympatický námořník. Pak se příběh přes křižovatky a psí žalář zlomí v drama na moři, kde nechybí parník, ponorka ani piloun.

Hradec Králové – Kromě obvyklého filmového programu je v hradeckém kině Bio Central k vidění výstava polských filmových plakátů. Připravila ji filmová galanterie Terryho ponožky ve spolupráci s kinem. Plakáty zajímavých polských umělců si mohou diváci prohlédnout ve foyer kina až do 5. února. Plakáty, které vznikly v širokém rozmezí let 1961 až 1991. Výběr představuje práce nejznámějších polských tvůrců, jako byl například Franciszek Starowieyski, Waldemar Swierzy nebo Andrzej Krajewski. Za zmínku stojí série plakátů vytvořená Andrzejem Klimowským pro snímky známého amerického režiséra Jima Jarmushe.

Hradec Králové – Trochu pohybu po svátcích neuškodí. Můžete se jet protáhnout na hradecký zimní stadion, v sobotu i v neděli je tam otevřeno pro veřejnost. Bruslí se od 15 do 16.30 hodin. Za dospělého zaplatíte třicet korun, za děti dvacet a doprovod dá v pokladně pět korun.

Jičínsko - Zachraňte princeznu

Staré Hrady – Pojďte s námi do pohádky zachránit princeznu Laskonku! Na hradě se usídlili draci – skalní, ohnivý, vodní, lesní, noční, bahenní, písečný, sněžný, hromový, zlatý, sklepní drak a mnoho pohádkových bytostí, strašidýlek a skřítků z pohádek čaroděje Archibalda I. I o víkendu 4. a 5. ledna jsou ve Starých Hradech nachystány Dračí čarodějné pohádkové prohlídky. Přijeďte se přesvědčit.

Jičínsko – Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 4. ledna, koledníci vyjdou v Jičíně od fary v 9 hodin. V celém regionu se zapojí zhruba 50 skupinek koledníků, a to v Jičíně, Nové Pace, Lázních Bělohradu, Vysokém Veselí, Hořicích, Železnici a přilehlých obcích. Nově bude jedna až dvě skupinky koledovat v Kopidlně.

Lomnice nad Popelkou – Tradiční pořad kapely Fidle u příležitosti ukončení výstavy betlémů se uskuteční v neděli 5. ledna v 17 hodin v městském muzeu a galerii.

Svitavsko - Pokloní se Svaté rodině

Polička, Svitavy – Do okresu přijedou tento víkend tři králové. Na Palackého náměstí do Poličky zavítají na koních Kašpar, Melichar a Baltazar v sobotu v 15.30 hodin. Pokloní se Svaté rodině, kterou ztvární pěvecký sbor Poupata. Jedinečné divadelní ztvárnění živého Betléma připomene lidem známý biblický příběh. Pokud bude příznivé počasí, budou k vidění i živá zvířata. O den později, tedy v neděli v 16.30 hodin se poutníci vydají na svitavské náměstí. Mudrci vyzvou přítomné k cestě do Betléma za tajemstvím naděje. Tříkrálový průvod se vydá do kostela svatého Josefa. Už pětadvacáté setkání s králi připravil Muzejní historický klub Záviš, římskokatolická farnost a mnozí další.

Orlickoústecko - Jó, náš Jonáš!

Ústí n. O. – Malá scéna uvede v neděli v 15 hodin loutkovou pohádku Jó, náš Jonáš! Příběh o Jonášovi, který by chtěl zažít velké dobrodružství, ale musí ležet v posteli, sehraje divadelní studio Damúza Praha.

Lanškroun – Klub českých turistů pořádá v pátek a sobotu 33. ročník tradičního pochodu „Na Nový rok s TOMem první krok". Start a cíl je v Dělnickém domě, v sobotu se startuje od sedmi hodin. Připraveny budou trasy dlouhé od 4 do 100 kilometrů.

Chrudimsko - Betlém vánoční

Hlinsko – Až do neděle můžete ve všech roubených objektech ve zdejším Betlémě zhlédnout výstavu přibližující štědrovečerní obyčeje, tradiční ozdoby, pečivo apod. nazvanou Betlém vánoční. V domku čp. 362 jsou k vidění dokumenty věnované zápisu masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové.

Pardubicko - Tři králové na koních

Pardubice – V neděli v 15 hodin bude na Pernštýnském náměstí zahájena Tříkrálová sbírka. Na programu jsou průvod Tří králů na koních, vystoupení pěveckých sborů Pramínek a Perníček nebo požehnání koledníkům biskupem Josefem Kajnekem.

Pardubice – Náboženská obec Církve československé husitské v Pardubicích pořádá v pátek koncert sboru Rebelcanto pod uměleckým vedením Petra Hostinského.

Náchodsko - Novoroční běh

Červený Kostelec – 38. ročník Novoročního běhu startuje v sobotu v 10.00 hodin od ZŠ v Horním Kostelci. Tratí je silniční okruh s mírným převýšením v délce 11,5 km.

Broumov – Průvod Tří králů dorazí v neděli v 17 hodin na Mírové náměstí v Broumově. Příchozí zhlédnou herecké ztvárnění biblického příběhu. Přineste s sebou domácí cukroví a podarujte s ním nejen Tři krále, ale i bližní.

Rychnovsko - Ikony v lapidáriu

Dobruška – Celý leden tady bude probíhat výstava Štěpánky Čížkové. Tato umělkyně z nedalekého Českého Meziříčí v dobrušském lapidáriu představí své ikony, ikonomalířství a ikonopísectví. Výstava bude zahájena vernisáží, která se uskuteční již 3. ledna v 17 hodin. Na kytaru zahraje Jarda Čížek. Koho zajímají ikony, má jedinečnou příležitost přijít si je během tohoto měsíce do lapidária prohlédnout.

Trutnovsko - Krkonošemi se proženou psi

Horní Mísečky – Horní Mísečky ožijí o následujícím víkendu závody ve skijöringu a psích spřeženích. Organizátoři deklarují, že stávající podmínky na Horních Mísečkách jsou pro konání závodu příznivé.

Trutnovsko – Na Trutnovsku se o víkendu konají dva Tříkrálové koncerty. První pořádá sbor A JE TO z pražských Letňan. Uskuteční se v sobotu 4. ledna od 16.30 hodin v kostele ve Velké Úpě.

Druhý koncert, pod názvem Muzikálové Vánoce Petra Koláře a skupiny Diamantes, začne rovněž v sobotu, a to od 18 hodin v kostele sv. Mikuláše v Horní Brusnici. Zazní ty nejznámější muzikálové, filmové a vánoční písně a kulturní zážitek z písní plných příběhů umocní souhra světelných a zvukových efektů s historickým prostorem kostela.

Trutnov – Představení Němý Bobeš uvede v trutnovském Národním domě v neděli 5. ledna od 19 hodin Divadlo Járy Cimrmana. Seminář s ukázkami dramatu Járy Cimrmana zničeného v roce 1911 Josefem Padevětem a obnoveného po 60 letech Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem.