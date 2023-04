Osmnáctý ročník festivalu klasické hudby Za poklady Broumovska zahájí festivalová předehra, která se bude konat v pondělí 1. května v broumovském klášteře. V Opatských sálech vystoupí klavíristka Terezie Fialová a herec Petr Štěpánek s tematickým programem věnovaným Leoši Janáčkovi.

„Komponovaný komorní pořad s názvem Listy důvěrné představí posluchačům vybrané milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové a část jeho nesmrtelného klavírního díla," přibližuje blížící se událost Kateřina Ostradecká a dodává, že legendu českého herectví Petra Štěpánka jako stárnoucího Leoše Janáčka a klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl jako hlavní „protagonisty“. Co je však spojuje, je vášeň projevu, cítění fráze a pokora k textu.

A co diváci uslyší? „Budou to ty nejosobnější tóny skladatelovy duše, jeho pocity a tajná přání. Také jeho obyčejné denní starosti a radosti, které popisuje své milé a těší se na její odpověď. V kontrastu s texty také nádhernou Janáčkovu hudbu plnou poezie a vášně,“ říká k programu Terezie Fialová. Petr Štěpánek dodává: „Myslím, že pro posluchače je až překvapivé dozvědět se o Janáčkovi něco absolutně nového a překvapivého. I pro mne je to nádherné setkání.“

PROGRAM KONCERTU:



Leoš Janáček: Sonáta Z ulice 1. X. 1905 „Z ulice“

Po zarostlém chodníčku (výběr) V mlhách (výběr)

Vstupné za 390 Kč (VIP vstupenka s číší vína po koncertě, v první polovině sálu bez specifikace místa) nebo 290 Kč (základní vstupenka ve druhé polovině sálu, bez specifikace místa) je možné zakoupit na festivalovém webu www.zapoklady.cz.

Tématem dramaturgie letošního 18. ročníku festivalu Za poklady Broumovska je „Dech jako fenomén“. „Hlavní těžiště hudebního programu bude spočívat v prezentaci dechových nástrojů, pěveckých souborů i sólových pěvců, „dýchat“ budou i nedávno zrekonstruované varhany v kostele sv. Petra a Pavla. Již zahajovací koncert v kostelích 1. července v Božanově představí dlouho plánované vystoupení amerického pěveckého souboru Jeremy Winston Chorale, který je příkladem špičkového gospelového umění,“ říká ředitelka festivalu Tereza Kramplová a dodává: „Představíme komorní i orchestrální díla rezidenčního skladatele 18. ročníku festivalu Jana Kučery, na objednávku vznikne Halali pro skupinu lesních rohů, Dvojkoncert pro lesní rohy i premiéra písňového cyklu mapující broumovskou tématiku (navazujeme tak na minulé realizace rezidenčních skladatelů Kryštofa Marka – premiéra Krajina paměti a Tomáše Illeho – premiéra Letní nokturna).“ Festival touto cestou generuje nový repertoár, inspiruje vznik nových děl a šíří povědomí o regionu netradiční cestou.

Kdo na festivalu vystoupí?

Kromě domácích renomovaných umělců a souborů – Filharmonie Hradec Králové, Barbara Maria Willi, Martin Hroch, Apollon Quartet, Lukáš a Daniel Klánští, hornisté Zuzana Rzounková a Jan Vobořil, sbor Zvonky Praha a Abbellimento, Terezie Fialová nebo mladého žesťového souboru PBtet - Prague Brass Quintet, vystoupí i zahraniční interpreti – rakouská harfenistka Elisabeth Plank, flétnista a dirigent Kaspar Zehnder, italský hornista Luca Benucci, švýcarský hornista Christian Lampert nebo klarinetista Jakub Bokun a kytarista Jakub Kosciuszko z Polska.

V rámci doprovodného programu festival chystá audiovizuální projekt Purgatio, relaxaci a uvolnění při poslechu živé hudby, prezentaci regionálních umělců v rámci prohlídek kláštera nebo koncerty varhaníků, kteří vyhráli letošní soutěž Janáček Brno. V pohraničním regionu, který skýtá velký potenciál, se bude návštěvníkům během 14 koncertů a doprovodného programu jednoduše „tajit dech“.

Iniciativa Broumov 2028

„Druhý dech nabrala v současné době i iniciativa Broumov 2028, která vloni v říjnu postoupila do finále o titul Evropské hlavní město kultury. O tom, zda tento titul pro rok 2028 připadne Broumovu, nebo Českým Budějovicím, rozhodne na konci letošního června mezinárodní porota. Festival Za poklady Broumovska je vlajkovou lodí kandidatury," připomíná Kateřina Ostradecká, která rovněž působí v týmu Broumov 2028.

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na většinu koncertů je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.