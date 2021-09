Přes skvělou atmosféru byl vržen do prostoru pod kouzelným Bischofsteinem smutný stín. Začátkem srpna totiž navždy odešla výborná fotografka a pravidelná účastnice „čtyřiadvacetihodinovky“ Eva Kešnerová z Trutnova. Její trutnovská kamarádka a malířka Alena Valentová byla tak vstřícná, že na Drajbornu poskytla Evin portrét, který byl součástí její nedávné výstavy v Galerii Uffo, kde byla ještě fotografka osobně přítomna při vernisáži.

OBRAZEM: Žánrově pestrá, čtyřiadvacetihodinová výstava Drajborna sobě, která se o prvním zářijovém víkendu odehrála ve stodole a přilehlém okolí za chalupou Romana Rejholda ve Studnici na rozhraní trutnovského a náchodského regionu, vstoupila už do devátého ročníku. Krásné slunečné počasí přilákalo na tuto mimořádnou kulturní událost desítky návštěvníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.