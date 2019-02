Nové Město nad Metují - Celovečerní filmový festival s outdoorovou tematikou se uskuteční v Kině 70. Filmy jsou o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Dva bloky nejlepších filmů z celého světa, které byly oceněny na prestižních filmových festivalech. Zvláštní host festivalu: režisér filmu Sandstone Petr Kašpar a legendy pískovcového lezení Bohumil Sýkora a Tomáš Čada.

ROVNÍKOVÁ MOČÁLOVÁ DŽUNGLE, magické rituály, obětování zvířat, pijavice, malárie… to je svět, který existuje i v naší uspěchané době a popisuje ho film Siberut | Foto: hedvabnastezka.cz

Program:

Sobota 6. dubna 2013

16.00 - 1. filmový blok

Cesta domů

Skot Danny MacAskill (zvaný taky Danny MegaSkill) je jeden z nejlepších freestyle trialistů světa. Film Cesta domů je o krásách a bikových terénech jeho domovského ostrova Skye a městečka Dunvegan, kam se po mnoha letech vrací se svým kolem, ale také celého Skotska. Film se natáčel na hradě v Edinburghu, u válečných bunkrů na ostrově Inchgarvie nebo u vodní elektrárny ve Skotské vysočině.

Ocenění: MHFF 2012 Zvláštní cena za neuvěřitelné artistické výkony na kole a výborný humor na cestě domů.

V kůži vlka po stopách Džingischána 2

Jeden z divácky nejúspěšnějších filmů minulých ročníků Expediční kamery má své pokračování. Australský dobrodruh Tim Cope putuje sám na koňském hřbetu mnoho měsíců z Mongolska přes Střední Asii až do Evropy. Překonává stepi, pouště i hory a jde stejnou cestou, jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího dobyvatele všech dob, Džingischána.

Ocenění: MHFF Nejlepší cestopisný film

Foli

Západní Afrika je kolébkou mnoha hudebních stylů a tamní hudebníci jsou proslulí na celém světě. Pro kmen Malinke to platí obzvlášť. Hudba, rytmus, tanec a bubnování jsou zde součástí každodenního života a prostupují životem místních lidí doslova od narození až do hrobu. Vychutnejte si neobyčejné propojení obrazu a zvuku, které nasytí vaše smysly. Zaposlouchejte se do rytmu, v místním jazyce: foli.

Siberut

Rovníková močálová džungle, magické rituály, obětování zvířat, pijavice, malárie… to je svět, který existuje i v naší uspěchané době a kde lze zažít ještě špetku opravdového dobrodružství tak, jak ho známe ze starých knížek. Nahlédněte pod roušku tajemna do země, kde na vás pestrost a zajímavosti číhají na každém kroku…

Ocenění: MFOF 2012 Nejlepší cestopisný film

18.30 Setkání s režisérem filmu Sandstone a jeho hosty

20.00 - 2. filmový blok

Sandstone (Pískaři)

Dokument představuje unikátní lezeckou oblast na severovýchodu Čech, která si i přes nové trendy v lezení zachovává své tradiční hodnoty. Filmem provází legendy místních skal, Bohumil Sýkora a Tomáš Čada. Oba se nesmazatelně zapsali do historie pískovcového lezení. Ocenění: MHFF 2012 Nejlepší dokumentární film a Cena diváka

Zabijácká krása

Dva špičkoví paraglidisté, Juraj Kleja a Dalibor Carbol, se pokouší o něco, co ještě nikdo nedokázal: doletět do základního tábora druhé nejvyšší hory světa, K2. Cestou musí překonat přes 5000 metrů vysoké hřebeny, zvládat nečekané vzdušné podmínky v úzkých údolích pákistánského Karakoramu a uletět více než 200 kilometrů.

Halo Effect

Haló efekt je nový dobrodružný kajakářský film bratrů Fisherových. Nejlepší kajakáři světa, včetně našeho Jakuba „Kajmana" Šedivého, podnikají dvouměsíční cestu do skandinávských kajakářských oblastí v Norsku a na Islandu.

Ocenění: Vítěz 'Best Adventure Film' na X-Dance 2012 festivalu a 'Best in show na 2011 Paddling Film Festival