V sobotu 29. června se poprvé rozezněla slavnostní znělka festivalu Za poklady Broumovska. V klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově přivítala sólisty a orchestr Národního divadla v Praze, spolu s místním pěveckým sborem Amicitia ZUŠ Broumov.

Interpreti přivezli do zcela zaplněného kostela sv. Vojtěcha obnovenou premiéru školské hry benediktinského kněze Augustina Šenkýře Dies Numini et Principi, která vznikla ve 2. polovině 18. století na objednávku broumovského kláštera. Koncert, jehož formát zazněl od prosince ve druhé repríze, si do Broumova přišlo vyslechnout 319 posluchačů, kteří přispěli dobrovolným vstupným v celkové částce 21.558 korun.