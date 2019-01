Broumov – „Ano!“ zaznělo s hrdelní příchutí cizího přízvuku z úst už na první pohled neevropsky vypadajícího ženicha.Při zdejší vůbec první svatbě roku 2011, která se odehrála ve středu 26. ledna dopoledne v obřadní síni broumovské radnice, vstoupili do svazku manželského nevěsta Adéla Košňarová a ženich Hamada Moustafa Abdelaziz Hassan, který přilétl „do chomoutu“ až z dalekého Egypta.

Při první letošní svatbě na MěÚ v Broumově si řekli své „ANO“ Adéla Košńarová a Egypťan Hamada Moustafa Abdelaziz Hassan. | Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

Dvojjazyčný svatební obřad byl premiérou i pro oddávajícícho místostarostu Broumova Kamila Slezáka, ale vše proběhlo bez problémů díky Zaki Hakkoukovi z Hradce Králové, který ochotně překládal do arabštiny. Ženich si tak aspoň ve svém životním mezníku – pro něj v dosud nově poznávaném prostředí – mohl popovídat s někým ve své mateřštině.



Po tradiční výměně snubních prstýnků a prvním novomanželském políbení došlo i na přípitek. Toho se oba novomanželé dobrovolně vzdali a tak si s oddávajícím místostarostou připili na štěstí a zdraví svědkové, kterými byli dva členové hudební skupiny Laxní přístup.



V loňském roce vstoupilo v Broumově do svazku manželského celkem 46 párů. Jak Deníku včera prozradila matrikářka Naděžda Burdychová, tak i v roce 2010 se zde spojilo v manželství několik vztahů, které překonaly geografické hranice. „Takových svateb je několik do roka,“ uvedla Naděžda Burdychová s tím, že počet mezinárodních sňatků se dá spočítat na prstech jedné ruky. „Většinou se jedná o partnery z evropských zemí, ale i v loňském roce jsme tu měli i exotické svatby s novomanžely z Brazílie a Nigérie,“ upřesnila.



Když po obřadě manželé Hassanovi opustili Městský úřad přivítalo je venku husté sněžení. Na Broumovsko se vrátila pravá zima a ženich z Egypta měl ve svůj svatební den další zážitek… „Ať jim chumelí štěstí,“ popřáli novomanželům svatebčané.