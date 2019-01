Ratibořice - Muzeum vejce pro obveselení návštěvníků Ratibořic otevřel tamní kioskář Jiří Rosa.

Ratibořické muzeum vejce lidi prostě baví | Foto: Jan Holý

Koncem června bylo v naprosté tichosti otevřeno v kiosku u zámku První ratibořické muzeum vejce. „Jsem hrdý na to, že celý projekt nebyl financován z dotací EU“, prohlásil kioskář, ředitel a průvodce muzea Jirka Rosa. „Tolik lidí se mě ptalo, kde je nějaké muzeum, že jsem se rozhodl také vybudovat vlastní expozici“, dodal. K této akci si vybral vejce, symbol zrození a maskota předrevoluční televizní reklamy.

Jediným a jedinečným exponátem výstavy je oplodněné paví vejce, které zavrhla pávice Rudolfa Vojtase z Ratibořic. Jak tvrdí kioskář, kdyby bylo vajec víc, nebylo by to ono. Z vejce se stala atrakce, kterou během pár dní zhlédlo více než tisíc návštěvníků. „Vstupné nevybírám, ale v pondělí mám zavřeno, to musím vejce vyleštit“, směje se šprýmař Jirka Rosa.

Jubilejním tisícím návštěvníkem se stal Michal Radvanovský z Červeného Kostelce, který údajně na schodech muzea předběhl osmdesátiletou stařenku a svému kamarádovi Honzovi Adamů podtrhl nohy, ale čísla nelžou. Michal vyhrál možnost vycházky s exponátem po Babiččině údolí, čehož s radostí využil. „Nedej bože, aby se vejce rozbilo. Byl by to hrozný smrad, zkoušet to ale nebudu“, dodal Rosa s pobaveným výrazem ve tváři.

Chystám další atrakci, snad se mi ji podaří zprovoznit ještě letos o prázdninách“, prohlásil odhodlaně Jirka Rosa známý též pod aliasem Nasajemsmasajem.

Jan Holý