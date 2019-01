Lidové řemeslo plné půvabu

HRADEC KRÁLOVÉ - V sobotu 14. července v 10 hodin přijedou do Hradce Králové na Tylovo nábřeží lidoví řemeslníci z Čech, Moravy, Polska a Slovenska. Na 40 řemeslníků bude do 19 hodin předvádět svůj um a zapojovat děti do tvůrčí práce. Na romantickém nábřeží pařížského typu budou rodiče s dětmi obdivovat šikovné ruce kováře, hrnčíře, řezbáře, tkadleny, svícníka, medaře, drátenice, košíkáře, krajkářky a dalších třiceti výrobců.

Potřeby pro řezbáře. | Foto: Z archivu Ptdeníku