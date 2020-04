Letošní festivalová sezóna dostává na frak. Po oblíbeném "divadelňáku" jenž pořadatelé zrušili z důvodu nestále koronavirové situace, končí také Rock for People.

Rock for People je jeden z největších českých rockových

hudebních festivalů. Jeho první ročník se uskutečnil v roce 1995 na atletickém stadionu v Českém Brodě. Od roku 2007 se festival pořádá v Hradci Králové.

"Dlouho jsme věřili, že se pandemie přežene, a společně pak oslavíme její překonání ve festivalovém areálu. Opatření, která jsou v boji proti koronaviru aplikována, nám bohužel neumožňují realizovat festival v rozsahu a kvalitě tak, jak jsme si ho představovali a více než rok připravovali" píšou pořadatelé v oznámení na facebooku.

Pořadatelé zároveň požádali o to, aby lidé vstupenky nevraceli, ale nechali si je i na příští rok. Kdyby se ve velkém začalo vracet vstupné, znamenalo by to pro organizátory velké potíže.

"Pokud bychom nyní měli začít ve větší míře vracet vstupné, znamenalo by to konec festivalu Rock for People, neboť tzv. „cancellation pojištění” či pojištění proti pandemii české pojišťovny nenabízí. Pojistka pokrývá pouze případy jako vandalismus, krádeže, rozmary počasí, zranění atd. Vaše podpora formou ponechání si vstupenky a ubytování je pro nás tedy nesmírně důležitá".