„Je tady den rozhodnutí a my jdeme do toho,“ hlásali v pondělí pořadatelé, že o rok odložený 12. ročník domácí metalové veselice MetalGate Czech Death Fest se bude konat 17. až 19.6. na obvyklém místě činu - v Kempu Brodský u Červeného Kostelce.

„Pečlivě jsme zvažovali aktuální epidemickou situaci a z ní vyplývající podmínky pro pořádání kulturních akcí, a dospěli k názoru, že by naše místní varianta měla šanci proběhnout,“ říká za pořadatele Luboš Gorgan. Věří, že od 14. června bude platit avizovaný harmonogram rozvolňování, podle nějž by na venkovní koncert mohlo přijít až 2000 návštěvníků.

Odložený 12. ročník festivalu se nevyhne specifikům. Produkce se tentokrát bude odehrávat pouze na jednom pódiu, kde se během tří festivalových dnů vystřídá celkem 36 kapel. „Zahraje tu výběr české scény, jediná zahraniční kapela bude slovenský Doomas,“ upřesňuje Gorgan s tím, že zpráva o pořádání festivalu vyvolala mezi fanoušky nadšení.

V podobně radostném duchu potvrdili i pořadatelé největšího metalového festivalu u nás, že stejně jako vloni chystají malou verzi Brutal Assaultu. Ten se tedy ani letos nedočká oslavy loňských 25. narozenin. Zatímco před rokem metalový happening nesl název JosefOff, letos akci pojmenovali podle původního jména pevnosti - Josefstadt. „Ve třech srpnových dnech od 12. do 14. srpna se můžete těšit na desítky extrémních kapel," vzkazují pořadatelé a věří, že v roce 2022 se BA uskuteční bez omezení.

Vývoj covidové situace změnil i přístup organizátorů k festivalu Obscene Extreme. Ještě v polovině dubna hlásali, že akci přesouvají na příští rok, ale po rozvolňování v posledních týdnech se rozhodli festival nejdrsnější hudby uspořádat. Během tří dní od 16. do 18. července by tak mělo vystoupit na Bojišti pět desítek kapel. Vstupenky za 1400 Kč jsou již v prodeji. "Přejeme si uspořádat bezpečný festival pro všechny. Podle rozvolňovacího plánu to vypadá, že od 1. července bude možné pořádat venkovní akce až pro 5000 lidí. My plánujeme podstatně menší akci. V plánu máme připravit festival zhruba pro 1000 fanatiků," uvedl organizátor Miloslav "Čurby" Urbanec.