Rod draka se představuje krvavě a nelítostně. Novinka od HBO si servítky nebere

Hlavní hrdinka očekávané série Rod draka to nebude mít snadné. V dnešní době přející vůdčím ženám by se nejspíš těšila zvolená vládkyně úctě a respektu. Princeznu Rhaenyru rodu Targaryenů však čeká krev, bolest a pevné nervy. Alespoň to naznačují první díly desetidílné ságy, z nichž úvodní měl slavnostní předpremiéru ve čtvrtek večer v pražském Cinestar Anděl. NA HBO Max se seriál představí v pondělí 22. srpna, sledovat jej můžete i online a s českými titulky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Seriál ze světa Hry o trůny Rod draka se představuje | Foto: HBO