Jedinečností novoměstského festivalu komedie zůstává divácká cena - Novoměstský hrnec smíchu. Cenu získá film, kterým se diváci při soutěžní přehlídce nejvíce prosmějí. Tento čas měří smíchoměřiči, kteří jsou rozmístěni mezi diváky a měří prosmátý čas. Ten pak podílem na délku filmu určí % smíchu. Rekord drží od roku 2003 Troškův "Kameňák", z jehož promítacího času se téměř 37% diváci prosmáli.

Organizátoři festivalu o jeho případném zrušení ani neuvažovali. „Opatření jsme se nebáli, vždyť i v loňském roce jsme si s nimi poradili veselými rouškami,“ připomíná ředitel festivalu Zdeněk Krákora loňské oblíbené roušky s různými druhy úsměvů.

Otázkou, zda se festival bude moci uskutečnit neovlivňovaly překvapivě vůbec úvahy o vládních nařízeních, ale převážně nasazení filmových komedií. “Ještě v půlce června byly v plánu premiér pouze čtyři komedie a tím by nemělo smysl festival pořádat v takovém rozsahu jako v minulých letech. Kina byla až do května uzavřená a tím váhali distributoři s nasazováním filmů. Naštěstí pro nás se v létě roztrhl pytel s premiérami a my tak letos promítáme tradičních dvanáct nových komedií, což je maximální kapacita festivalu vzhledem k projekčním dnům,” říká ředitel festivalu Zdeněk Krákora.

Komedie diváci Kina 70 uvidí každý festivalový den, dopolední promítání jsou navíc věnovaná dětem a milovníkům klasických českých filmů. Kulový Blesk, Princ a Večernice, Marečku, podejte mi pero, Gump - pes, který naučil lidi žít a další české filmy letos pochopitelné nesoutěží, i tak je pořadatelé zařadili do festivalového programu. “Chtěli jsme těmto krásným českým filmům vzdát hold. Původně navíc byla v plánu varianta, že bychom letos uspořádali takový retro ročník. Množství premiér nás ale vrátilo k původní tradiční variantě,” vysvětluje ředitel festivalu.

Ceny poroty už jsou uděleny. Na jejich vyhlášení si ale počkáme do posledního festivalového dne. To totiž bude jasné, kdo si odnese cenu diváckou - Novoměstský hrnec smíchu. V odborné porotě letos opět zasedli filmová kritička Věra Míšková, novinářka Jana Podskalská, herečka a dabérka Kamila Špráchalová, herečka Zuska Velichová, hudební producent a skladatel Daniel Barták, kameraman Peter Beňa, filmový nadšenec Jiří Kunte, režisér a scénárista Zdeněk Zelenka a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka. Poslední jmenovaný navíc zahájí právě 43. ročník festivalu.

Na diváky tak čeká ten nejzábavnější a nejlehčí úkol - prostě se smát! A svým smíchem poslat Novoměstský hrnec jedné ze soutěžících komedií. Jako vždy totiž bude při každém soutěžním promítání v sále měřen smích. Tvůrci snímku s největší délkou prosmátí si z Nového Města odvezou diváckou cenu.

Festivalovým programem opět provede moderátor Michal Jančařík. “Festival komedie je týden, na který se opravdu těším. Už jsem na něm po těch letech taky tak trochu filmová rekvizita,” dodal s úsměvem moderátor, který do Nového Města nad Metují jezdí sice pracovně, ale prý hlavně kvůli veselé a až rodinné atmosféře.