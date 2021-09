Důležitý úkol mají na starosti smíchoměřiči. „Sedíme rozmístění v hledišti a vždy když se lidi smějí, tak stopujeme čas jejich smíchu. Pokud se někdo jen tak pousměje, tak to jako smích nebereme – musí to být více lidí a ne jen jeden člověk,“ vysvětluje Pavla Krtičková, která patří k nové generaci smíchoměřičů, jež převzala štafetu od svých předchůdců.

Dlouhé desítky let sedávali v hledišti se stopkami sovětské výroby Jiří Červený a Ladislava Votruba. „Já jsem začal měřit smích někdy od čtvrtého ročníku,“ vzpomíná ve festivalové kavárně Jiří Červený, který se této činnosti věnoval 36 roků. Z toho dělal 27let „parťáka“ dalším dvěma smíchoměřičům.

„Při promítání člověk z filmu nic nemá. Nemůže sledovat děj, ale má se soustředit pouze na divácké reakce,“ vysvětluje, že se smíchoměřiči musí naprosto oprostit od dění na plátně a zaměřit se pouze na smích v hledišti. „Dříve se promítaly filmy i dvakrát, tak pak jsme šli třeba do hlediště znova už jen jako diváci.“

Práce smíchoměřičů je každý rok stejná - v momentě, kdy se obecenstvo nahlas směje, zapínají stopky. S koncem smíchu vypínají. Své výsledky po filmu porovnávají a přepočítávají naměřený smích na délku filmu.

Měřiči jsou rozmístění různě po sále, aby obsáhli celé hlediště. „Někdo sedí mezi lidmi, další na kraji řady. Hlediště se nesmálo všude stejně a tak odchylky jednotlivých naměřených časů byly od několika vteřin až třeba i po dvě minuty. „Ale to byla výjimka. A taky se do toho mohlo promítnout, že někdo z nás si chvíli při filmu schrupnul,“ přiznává s úsměvem Jiří Červený. Ani měřící technika neodváděla vždy stoprocentní výkon.

„Občas selhaly také stopky, že hned nezareagovaly na zmáčknutí. Proto jsme je drželi u ucha a poslouchali, jestli tikají,“ doplnil ho Ladislav Votruba, že dostávaly zabrat. „Smích, vypnout, smích, vypnout - a takhle třeba třikrát během deseti vteřin,“ říká Votruba s tím, že po takovém to týdenním náporu se dávaly stopky po festivalu repasovat.

Dosavadní rekord drží Kameňák z roku 2003 se 36,75% prosmátého času. „Ten první díl Kameňáku to bylo něco nového, film postavený na anekdotách. Jeden vtip za druhým a lidi se smáli a smáli,“ vzpomínají emeritní smíchoměřiči. „Ale třeba Kameňák 3 už byl propadák. Seděl tady v hledišti i Jiří Pomeje, který ho tenkrát produkoval. Furt se sice smál, aby nahnal prosmáté minuty, ale to mu nepomohlo. Pak se rozčiloval že nevyhrál,“ prozrazuje Votruba.

Průběžný žebříček smíchu v pátek 17. září:



1. Deníček moderního fotra - 27,7 %

2. Jedině Tereza - 24,1 %

3. Prvok, Šampón, Tečka a Karel - 21,5 %

4. Ubal a zmiz - 12 %

5. Matky - 11,2 %

6. Vyšehrad: Seryjál - 8,6 %

7. Mstitel - 2,5 %

8. Muž se zaječíma ušima - 2 %

Oba pamětníci spousty prosmátých hodin ze současných komedií nijak nadšení nejsou.

„Za mě je to slabota,“ odtušil Červený, který při pohledu na podpisy někdejších festivalových hostů na pověšených plakátech zavzpomínal na časy, kdy Novoměstský hrnec smíchu byl jeden velký mejdan. „Zažili jsme tady úžasný léta, je na co vzpomínat. Pamatuji, když třeba o půlnoci si Abrhám sedl ke klavíru a začal preludovat a seděli jsme tu s ním do dvou do rána. Nebo Mirek Donutil s kytarou a hrál brněnský písničky nebo Čmaňa foukal na klarinet,“ zmínil přezdívkou dlouholetého prezidenta Novoměstského hrnce smíchu Pavla Zedníčka.

„Když v roce 1996 vyhrál Svěrák s filmem Kolja, tak nalil šampaňský do hrnce smíchu a chodil se sběračkou a rozléval ho do skleniček,“ doplnil další vzpomínkou Ladislav Votruba.

Právě živá setkání s herci a lidmi od filmu festivalu chybí. Pořadatelé sice v předstihu oslovovali herce, tvůrce i produkce, ale téměř pořád dostávali stejnou odpověď: Rádi bychom přijeli ale … hraji, točím, točím a hraji. „Všechna divadla před sebou tlačí neodehraná představení, dohání objednané výjezdy,“ setkával se často s omluvou ředitel festivalu Zdeněk Krákora.