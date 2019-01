Hradec Králové - /FOTO/ Před vchodem zaparkovaná bílá limuzína, schody posypané okvětními lístky růží a koberec. Vhradeckém Adalbertinu začal v sobotu psát svoji historii nový Svatební veletrh.

„Ve městě něco takového chybělo. Chceme svatby trochu zpropagovat. Přijelo asi čtyřicet firem. Jsme spokojení. Už dnes můžeme říct, že budeme určitě pokračovat,“ uvedl majitel pořádající agentury Otto Tomek.



Méně nadšení byli ovšem organizátoři podobné akce, která se ve stejném čase odehrává v Pardubicích. „Naštěstí se kryje pouze sobota. Určitě to nebylo naschvál, ale byl to jediný volný termín, který jsme dostali od Adalbertina,“ hájil se Tomek.



Na veletrhu si snoubenci mohli zařídit prakticky celou svatbu. Velký sál patřil především salonům, které nabízejí sváteční róby. „Upouští se od mohutných barokních tvarů, začínají frčet třicátá léta, tedy šaty rozšířené od kolen,“ uvedla Jitka Vognarová z Roudnice.



Co se však už léta prakticky nemění, je barva nevěstiných šatů. „Jednoznačně převažuje bílá a v oblibě je také champagne. Vloni byla v módě zelená. Barva na letošek zatím není stanovena. Ale záleží na každé ženě, v čem se cítí nejlépe,“ dodala Ivana Cajthamlová z Kolína.



Netradiční snubní prstýnky v Hradci nabízel Hynek Kalista z Horního Černilova. „Vyrábím je ručně z nerez oceli damasteel. Je specifická svou kresbou. Jsou v ní zkovány světlé a tmavé vrstvy, které pak vybrousím a vyleptám. Tím se objeví kresba, která je na každém kousku unikátní,“ řekl kovář.