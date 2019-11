Svatomartinský trh nabídne rukodělné výrobky i řemesla

/NA CO KAM/ Tradiční svatomartinský trh s nabídkou rukodělných výrobků a pochutinami se uskuteční v sobotu na Masarykově náměstí v Polici nad Metují. Od 9 do 16 hodin bude také otevřena Stará škola Dřevěnka s ukázkami tradičních řemesel. Můžete si zde také prohlédnout rekonstruovanou dobovou školní třídu s učitelem a žáky a expozici dějin textilní výroby na Policku. Od 9 do 15 bude otevřeno také Informační centrum.

Martinské trhy v Polici nad Metují. | Foto: DENÍK/ Jiří Mach