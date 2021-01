Mnohým z nich bude stačit jen otevřít okno a potěšit se známými melodiemi. A je jedno jestli žijí v Broumově, Dvoře Králové nad Labem či ve Skuhrově nad Bělou. Koncert totiž zazní z obecních amplionů, které máme většinou spojené s hlášením z úřadu nebo zkouškou sirén.

“S orchestrem chceme poukázat na to, že i v těžkém období je potřeba hledat možnosti, jak dostat živou kulturu k publiku. Cítíme, jak je nezbytné objevovat i cesty k sobě navzájem, a to v jakékoliv době,” vysvětluje záměr orchestru jeho zakladatelka Petra Soukupová. Jak dále prozrazuje, orchestr bude živě vysílat v sobotu 30. ledna od 15 hodin z Pellyho domů v domovské Polici nad Metují. „Myslím, že pozitivních zpráv, je všeobecný nedostatek, natož pak v této době. Rádi bychom proto k co nejvíce lidem dostali obyčejnou radost prostřednictvím naší hudby. Snad vás ta naše hudební dvacetiminutovka potěší,“ věří Petra Soukupová, a dodává, že orchestr se touto akcí hlásí k iniciativě #kulturunezastavis, která si klade za cíl přinášet živou kulturu publiku v období pandemické krize.

Chce přinést pozitivní náladu

hudební happening „Na slyšenou!“ je koncipován jako živé vysílání pro obyvatele obcí a měst v celé České republice prostřednictvím místních rozhlasů. Cílem je vnést do veřejného prostoru pozitivní náladu prostřednictvím živé kultury, samozřejmě s veškerým respektem a ohledem na bezpečnost v aktuální situaci.

Jen pár dní před spuštěním se k projektu “Na slyšenou” přidalo téměř 50 míst a dalších 20 je v jednání. Samosprávy měst a obcí se mohou přihlašovat až do pátku 29. ledna. „Stačí poslat email na adresu naslysenou@policesymphony.cz a v něm klidně jen “Jdeme do toho“. Ostatní informace pošleme obratem,“ vysvětluje jedna z koordinátorek projektu Pavlína Nosková, že se připojují města napříč republikou. „Oslovování měst a obcí jde zatím naprosto bez problémů, nesetkáváme se s žádnými negativními ohlasy,“ říká k dosavadnímu průběhu příprav členka orchestru.

Součástí příprav je i podpora na sociálních sítích, kterou orchestr pro jednotlivé obce předpřipravil a poskytne tak možnost přihlášeným, aby se dál

o událost podělili s obyvateli a přizvali je k poslechu. „Nejčastěji jsme dotazováni na repertoár. Slíbit můžeme Krkonošské pohádky, lyrikálové Hladiny s Honzou Sklenářem, zazní hitovka Warvick Avenue v podání Karolíny Soukupové či Mišíkův Sluneční hrob,“ shrnuje dosavadní komunikaci Pavlína Nosková.

Myšlenka PSO:



- Chceme do veřejného prostoru vnést něco milého a pozitivního (ne test na covid), s veškerým respektem a bezpečností, s ohledem na aktuální situaci.

- Poukážeme na to, že i přes všechny těžkosti (a že jich v poslední době je) se musíme snažit hledat bezpečné cesty k sobě navzájem a nezapomínat na hezké okamžiky.

- Zašleme hudební vzkaz za živou kulturu a zároveň upozorníme na její důležitost a úlohu ve společnosti.