Letošní téma soutěže zní Síť ­­– jako bezpečné útočiště rodiny, pocit zázemí těch nejbližších. Síť jako nádherná něžná krajka, která slouží jako rafinovaný nástroj k lapení. Síť, jejíž vlákna jsou tak pevná, že unesou i lidské tělo. Síť, každodenní zloděj času zbavující nás svobody a vítězící nad procházkami v přírodě. A jaká je ta vaše síť?

Soutěž bude již tradičně organizována ve čtyřech věkových kategorií. Účastnit se mohou děti v kategoriích do šesti let a od 7 do 11 let, dále mládež od 12 do 15 let a samozřejmě i dospělí. „Samostatně se bude hodnotit malba, fotografie, plastika a objekt, nová média, a také jednooborově kresba, grafika a koláž,“ vyjmenovala edukátorka galerie Veronika Mesnerová.

Podrobné informace soutěže a přihlášky najdou zájemci na webových stránkách galerie, na facebooku nebo v náchodském informačním centru. Výtvarná díla společně s přihláškou lze do náchodské galerie doručit osobně od 2. do 15. prosince nebo zaslat poštou. Odborná porota vybere v každém z uvedených výtvarných oborů tři díla ve všech věkových kategoriích, určí jednoho absolutního vítěze celé soutěže, který se bude moci zúčastnit 37. ročníku Náchodského výtvarného podzimu v roce 2020.