Komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel o čtyřech kamarádech, kteří přemítají o svých životních osudech a rozhodnutích a chtějí s nimi něco udělat, novoměstské kino vyprodala. Filmu podle předlohy Patrika Hartla (který ho i režíroval) naměřili smíchoměřiči 21,2 procent smíchu a komedie hledající odpověď na to, jak čtyřicátník zjistí, že je opravdový chlap, je tak aktuálně druhá v žebříčku smíchu letošního ročníku.

Naopak pouhými 2,02 procenty smíchu diváci ocenili film Muž se zaječíma ušima s Miroslavem Krobotem v hlavní roli. Snímek, který byl natočený v Praze a Bratislavě, se tak zatím řadí na poslední místo v žebříčku smíchu. "Můžeme ale prozradit, že odborná porota tuto netradiční komedii hodnotila kladně," okomentoval film ředitel festivalu Zdeněk Krákora.

Natáčení komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel alespoň na dálku okomentoval jeden z protagonistů. I když ne ten z hlavní čtveřice. "Pan Hartl je velmi emotivní režisér, hodně křičí, běhá, rozhazuje rukama je energický. Ale měl jsem menší roli, takže jsem to zvládnul," připojil se do kinosálu herec Jakub Kohák z hotelu Pupp, odkud do Nového Města letěla i online pusa vyprodanému sálu. Patrik Hartl se netajil tím, že chtěl, aby i menší role hráli skvělí a velmi známí herci. "Třeba ve filmu Celebrity Brad Pitt jenom projde a stačilo to. Já jsem to bral podobně," odpověděl herec známý svou výřečností na otázku, jak těžké bylo neříct ve filmu ani slovo.

Dnešek na festivalu komedie odstartuje populární zpěvák Voxel s kapelou, v kině diváci uvidí od 17 hodin crazy komedii Ubal a zmiz, na které budou soutěžit o jednu z rekvizit - kožich Marka Lambory. Večer bude o cenu smíchu soutěžit Deníček moderního fotra v hlavní roli s Terezou Ramba a Jiřím Mádlem. Promítání je již vyprodáno - snad i proto, že autor předlohy Dominik Landsman žije ve Východních Čechách.

Páteční Den s Českým rozhlasem je už tradiční doprovodná akce, letos při ní vystoupí tanečnice ze Stepíku Nové Město nad Metují, zpěvák Michal Horák a Patrik Jandejsek s kruhy Hula hop. V kině se porazit smíchem zatím první snímek Jedině Tereza pokusí komedie Shoky&Morthy: Poslední velká akce a Suchánkův Večírek.

Sobota znamená poslední festivalový den - a tedy také závěrečný galavečer s předpremiérou filmu Zbožňovaný. Herci a tvůrci převezmou ceny odborné poroty (Daniel Barták, Peter Beňa, Ondřej Kepka, Jiří Kunte, Věra Míšková, Jana Podskalská, Kamila Špráchalová, Zuska Velichová, Zdeněk Zelenka), cenu pořadatele za nezapomenutelné role v komediálních filmech (Petr Nárožný) a také legendární novoměstský hrnec smíchu, tedy cenu diváckou. O té bude rozhodnuto právě v sobotu, až smíchoměřiči naposledy sečtou výsledky z měření smíchu. Slavnostním večerem bude provázet Michal Jančařík.