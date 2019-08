Eva Urbanová je jednou z nejúspěšnějších českých sopranistek, vystupovala na mnoha světových scénách včetně milánské La Scaly, londýnské Covent Garden a Metropolitní opery v New Yorku.

Kdy: sobota 31. srpna

Kde: Božanov

Sobotním vystoupením vyvrcholí desetidílný cyklus koncertů, které se každou prázdninovou sobotu v některém z kostelů na Broumovsku odehrávaly. „Festival si stále udržuje své původní cíle, a to pomoc obnově kostelů broumovské skupiny prostřednictvím dobrovolného vstupného, podporuje mladou nastupující generaci a snad dokládá svou dramaturgií i skutečnost, že prezentace špičkové klasické hudby je možná i mimo velká centra,“ říká ředitelka festivalu Tereza Kramplová. Letošní ročník konfrontoval domácí interprety ve větší míře s těmi zahraničními, a festival se tak rozkročil přes hranice republiky.

Vstupné na koncert bude dobrovolné, výtěžek poputuje na pomoc kostelům.

Hradozámecká noc v Sobotce

Zámek Humprecht v Sobotce zve na Hradozámeckou noc - La bellissima caciatrice. Večer s hudbou a mluveným slovem přiblíží osudy Diany Marie, manželky Humprechta Jana Černína, stavitele zámku. Program začíná v sobotu v 19 hodin.

Borohrátky a nestárnoucí hity

Fotbalové hřiště v Borohrádku ožije v sobotu od 15 hodin tradičním festivalem pohodové muziky Borohrátky 2019. Návštěvníci se mohou těšit na hity Beatles v podání The Bugles, hity Dalibora Jandy zahraje kapela Richard Kmoch & Gemini a vystoupí i Kabát revival.

Léto uzavře Trutnovský jarmark

Celodenní program se stánky nabídne jarmark v neděli 1. září v Trutnově na Krakonošově náměstí. Na hlavním pódiu zahrají: Křídlovanka, Ukulele Orchestra jako Brno, Poletíme?, YoYo Band a Michal Hrůza. Děti si užijí divadelní pohádky.

Hradozámecká noc v Liticích

K celorepublikové Hradozámecké noci se v sobotu připojí i jediný státní hrad na Orlickoústecku - hrad Litice. Jeho program zvaný Hradozámecká noc - Nebojte se tmy aneb S baterkou na hrad začíná v 19 hodin. Na co láká? Na letní podvečer na nádvoří hradu k ukončení prázdnin spojený s opékáním přinesených špekáčků. Noční prohlídky hradu s baterkou. Na návštěvníky čeká běžná vstupní cena, vstup na nádvoří je zdarma.

Martinická lokální dráha slaví 120 let

Otevření nového železničního muzea, naučné stezky, příjezd zakladatele lokálky hraběte Jana Nepomuka Harracha, jízdy historickými vlaky, inspekční drezínou z roku 1851, klavírní koncert virtuosa Matyáše Nováka přímo na peróně.

Kdy: sobota 31. srpna

Kde: Martinice v Krkonoších

Velké výročí oslaví v sobotu Pojizerský pacifik, lokální trať v Martinicích v Krkonoších. Letos je to 120 let, co se po ní jezdí do Rokytnice nad Jizerou. Jako kulisa posloužila filmařům při natáčení legendárního filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. Pro svou jedinečnost a zachovalé historické prvky byla stanice Martinice v Krkonoších v roce 2016 prohlášena za kulturní památku.

Vydat se na významné jubileum lze také z Hradce Králové, odkud v sobotu v 7.05 vyrazí do Krkonoš slavný historický vůz z roku 1934 Modrý šíp. Vlak pojede přes Ostroměř, příjezd do Martinic má v 9.25, zpátky vyrazí v 18.16 s příjezdem do Hradce ve 20.10. Vstupenky do vlaku z Hradce ještě jsou. Jejich počet je ale omezen a je potřeba si je rezervovat u pořádajícího Spolku železniční historie Martinice (web, FB). Návštěvníky oslavy bude v sobotu ráno a po poledni vozit z okolí Martinic lokomotiva Hektor ze 60. let s třemi dobovými vagóny. Na pravidelný spoj nasadí dráhy motorový retrovůz Orchestrion. Na nádraží bude možné vyzkoušet jízdu inspekční drezínou z roku 1851. Program zahájí v 10.00 předseda Senátu Jaroslav Kubera.