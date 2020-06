13. června, Žernov: Letošní ročník Žernovského bajku se uskuteční v plném rozsahu v sobotu 13. června. Pořadatelé do poslední chvíle vyčkávali na možné rozvolnění restriktivních opatření, snažili se myslet pozitivně a nepanikařit s překládáním akce na náhradní termín.

Jsou připraveny trasy od 2,2 km po 39 km pro závodníky a hlavně širokou veřejnost od kategorie odrážedel pro nejmenší až po 70+. Jako doprovodný program je připravena půjčovna koloběžek, Vlasta Kabeláč Čiháček předvede svoji Trial Show a děti jistě zaujme kouzelnické vystoupení.

Od 17 hodin vystoupí po dlouhé „koronavirové pauze“ kapely Benjamings clan a Rizikové pracoviště.

Mogedyby Woa představuje kávu jako intuitivní médium

Do 30. srpna, Jiráskovo divadlo a muzeum v Hronově: ,,Jednu malou silnou kávu, prosím!“ Přesně tato věta stačí k tomu, aby Hana Rummelová alias Mogedyby Woa mohla začít proces tvorby obrazů malovaných kávou. Zkoumání kávy se věnuje již dva roky a navštěvuje kavárny nejen v těsném okolí svého ateliéru na Náchodsku (Trees, Bistro Pecka, Beránek a další), ale také v sousedním Polsku. Většinou si vybírá provozovny podle toho, jakou kávu jejich barista připravuje. Nejen odstín kávy je totiž důležitý, svou roli hraje i samotná chuť. A jak proces její tvorby vypadá? Objedná si kávu, rozlije ji nebo nanese štětečkem na skicák a čeká. Postup je pořád stejný a dost záleží na náhodě, do jakých obrazců se horký nápoj rozlije. Inspirovaná kávou poté intuitivně dokresluje motivy postav nebo zvířat a dalo by se říct, že se jedná o jakousi hru. To, co nakonec vznikne, nemá nijak předpřipravené, jelikož sama nikdy předem neví, jaký obrazec se z kávy vytvoří. Vystavené obrazy jsou v podstatě záznamy, které autorka naskenovala a nechala vytisknout na mnohem větší formát. Originální velikost maleb se skrývá v obyčejném kroužkovém bloku rozměru A5. Žádný z obrazů není definitivně dokončen, autorka na nich stále pracuje při cestách autobusem, návštěvách kaváren či posedávání v ateliéru. Vzniklé motivy vnímá jako odraz své osoby v jiném světle a při tvorbě nechává vše volně plynout podle nálady a atmosféry prostředí kavárny.