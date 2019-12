Jednou z možností je návštěva adventního koncertu v sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují, na kterém vystoupí Světlana Nálepková, Anna Julie Slováčková a Marian Vojtko. Koncert připravil David Novotný za podpory Městského úřadu Nového Města nad Metují. Výtěžek koncertu putuje do Stacionáře Nona v Novém Městě nad Metují.

Spolek Sana vystavuje v náchodské městské knihovně

Do 7. prosince: Výstava náchodského spolku SANA se opět po roce koná v Městské knihovně v Náchodě. Máte možnost zakoupení vánočních dekorací i drobných dárků ze dřeva, vlny, drátků či keramiky. Otevřeno je v provozní době knihovny.

Výstava Vánoce s květinou: Vyšla hvězda nad Betlémem

Od 5. do 8. 12. 2019: Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují a spolek Madlena vás druhý adventní víkend zvou na oblíbenou prodejní výstavu Vánoce s květinou s tématem „Vyšla hvězda nad Betlémem“. Od 5. do 8. prosince se můžete v prostorách novoměstského zámku inspirovat vánoční výzdobou a dekoracemi nebo zakoupit drobné vánoční dárky. Nebude chybět ani doprovodný kulturní program. V tomto čase bude na zámeckém nádvoří také probíhat prodej vánočních stromečků.

Krásné betlémy Josefa Vondry si prohlédnete v Červeném Kostelci

Od 6. 12. 2019 v 16 hodin: Přijďte se vánočně naladit do červenokostelecké výstavní síně a prohlédněte si ukázky překrásných betlémů, které v minulém století tvořil červenokostelecký občan, pan Josef Vondra. V letošním roce jsme si připomněli 110. výročí od jeho narození v roce 1909. Pan Josef Vondra působil v Červeném Kostelci jako holič, nicméně v době svého volna vytvářel překrásné betlémy. Jeho betlémy jsou svým provedením jedinečné a vykazují mimořádnou pečlivost v detailech až puntičkářství. Jeho díla jsou poměrně vzácná, neboť většinu z nich dodával do kostelů na východním Slovensku. Na výstavě uvidíte několik jeho betlémů z různých fází jeho tvorby a jistě se příjemně naladíte na celý adventní čas. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží, která se uskuteční v pátek 6. prosince od 16 do 18 hodin. Samotná výstava bude otevřena od soboty 7. prosince až do 20. prosince, vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.