6. 2. 2020 v 18.00 hodin: V kulturním sále Střelnice v Broumově vystoupí ve čtvrtek kapela Veselá trojka Pavla Kršky. Tři dlouholetí kamarádi zahrají známé lidové písničky i vlastní tvorbu.

Náchodští ochotníci zahrají komedii o studentech medicíny

6. 2. 2020 v 19.00 hodin: Spolek ochotníků Náchodská divadelní scéna uvede v sále kina v Teplicích nad Metují divadelní komedii Doktor v domě. Hra pojednává o studentech medicíny, jejichž soužití na studentské koleji přináší mnohé strasti, ale také slasti. Do jejich soužití zasahuje nejen láska, ale také známý profesor anatomie a chirurg Sir Lancelot, který rozčeří vody jejich pohodového a trochu rozpustilého studentského života. Klidu jim nepřidají ani zdravotní sestry ze zdejší nemocnice, či zřízenec, který tak trochu zanedbával své zdraví.

Výstava Naše galerie nese téma Síť. K vidění bude do neděle

Do 9. února 2020: Galerie výtvarného umění v Náchodě vás zve do Zámecké jízdárny na výstavu soutěžních prací 12. ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska. Výstava potrvá do 9. února 2020.