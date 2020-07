Na co kam: Kostel svatého Vavřince se otevírá návštěvníkům

/POZVÁNKY/ Na Masarykově náměstí v Náchodě si můžete prohlédnout zdejší skvost, kterým je kostel sv. Vavřince. Kostel je otevřený od 7. července do 15. srpna od pondělí do soboty od 9 do 16 hodin, v neděli se prohlídky nekonají. Vstupné se neplatí a po dobu prohlídky bude v kostele přítomný průvodce.

Noc kostelů v kostele sv. Vavřince v Náchodě. | Foto: Deník/ Regina Hellová