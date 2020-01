V zahradní kavárně Trees v Červeném Kostelci se 10. ledna od 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy Hanky Rummelové, která tvoří pod pseudonymem Mogedyby Woa. Její výstava je věnovaná kávě. Ta zde slouží jako vyjadřovací prostředek i jako médium místo barvy.

Pomozte ornitologům a zapojte se do sčítání ptactva

10. - 12. ledna 2020: Od pátku do neděle se uskuteční už po druhé pozorování a sčítání ptactva na krmítku. Program „Ptačí hodinka“ je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může každý, předchozí zkušenosti nejsou potřeba. Sčítání má trvat 60 minut a je vhodné i pro školní třídy, družiny či kroužky. Vše potřebné najdete na webu ptacihodinka.birdlife.cz. Dozvíte se, jak sčítání probíhá, jak se do něj zapojit, proč se vlastně tato událost koná nebo jaké jsou výsledky z prvního ročníku. Historicky první sčítání se konalo 4. až 6. ledna loňského roku a zapojilo se do něj přes 14 tisíc účastníků.

Ochotníci přivezou velký příběh o Lakomci a dalších světcích

11. a 12. ledna 2020 od 19.00 hodin: Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř přiveze do Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě velký dramatický a očistný příběh, v němž hrají Milan Hrycík, Václav Lhoták, Lukáš Ulrych, Stanislava Glembek, Tomáš Malý, Alena Malá, Josef Horáček, Galina Jarošová, Roman Unger, Luboš Hynek, Ladislav Kriegler a další. Jak slastné je koupat se v penězích a jak nezbytné je tyto statky střežit? Nepřetržitě podezírat, stále bdít a neusnout. A jak nevýhodné je, když tomuto vyznání zkříží cestu třeba láska?