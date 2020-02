/POZVÁNKY/ Nevíte, kam s dětmi o víkendu za zábavou? Divadelní soubor Maska Česká Skalice zve v sobotu od 14 hodin do českoskalické sokolovny na karneval pro nejmenší. Nebudou chybět soutěže, hudba, tanec, skluzavka a odměny. Dorazí také Pat a Mat.

Pat a Mat. | Foto: Deník/repro

Josefov už počtvrté ožije tradičním masopustním veselím

15. 2. 2020 od 9.00 do 16.00 hodin: V sobotu se na Bastionu I v pevnosti Josefov uskuteční Josefovský masopust. Od 9 do 16 hodin můžete ochutnat tradiční masopustní pochoutky a navštívit řemeslný jarmark. Na děti čekají loutkové pohádky Čerti na hradě (v 10 hodin ) a Kašpárek na Skalním hradu (ve 14 hodin) v podání souboru Boďi Jaroměř. Ve 13 hodin vystoupí folklorní soubor Barunka z České Skalice a pražský komorní soubor Ritornello Michaela Pospíšila. Pro příchozí jsou také připraveny dvě masopustní hry Hrrr na ně… do zbraně. Průvod maškar s muzikanty, tancem a veselím se vydá od Bastionu I v 10.30 hodin, zastávka bude na náměstí před velitelstvím. Veřejnost ve veselých maskách je vítaná a do Bastionu má vstup zdarma.