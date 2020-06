„Voda měla v životech našich předků velkou moc. Symbolika vody se totiž objevuje v náboženstvích, v literatuře, filmu a mnohém dalším. My si popovídáme o tom, jakou moc voda měla, kdo se o ní v našem regionu zmiňoval, jak utvářela místní umělce a jak důležitá je dnes pro nás,“ prozradil historik. Místo si rezervujte předem na telefonním čísle 739 151 415.

Začal 11. ročník Deset deka festivalu. Nabízí pestrý program

Do 20. června, různá místa v Náchodě: Přehlídka divadel spjatých a spřátelených se soubory DREJG, DRED a Jiráskovým gymnáziem Náchod nabídne ve středu 17. června od 20 hodin v budově gymnázia inscenaci Karol Wojtyla: VYZAŘOVÁNÍ OTCOVSTVÍ. Filozoficky laděné drama pojednává o podstatě bytí a lidského duchovního zrození, otcovství a mateřství.

Mogedyby Woa představuje kávu jako intuitivní médium

Do 30. srpna, Jiráskovo divadlo a muzeum v Hronově: ,,Jednu malou silnou kávu, prosím!“ Přesně tato věta stačí k tomu, aby Hana Rummelová alias Mogedyby Woa mohla začít proces tvorby obrazů malovaných kávou. Zkoumání kávy se věnuje již dva roky a navštěvuje kavárny nejen v těsném okolí svého ateliéru na Náchodsku, ale také v sousedním Polsku. Většinou si vybírá provozovny podle toho, jakou kávu jejich barista připravuje. A jak proces její tvorby vypadá? Objedná si kávu, rozlije ji nebo nanese štětečkem na skicák a čeká. Postup je pořád stejný a dost záleží na náhodě, do jakých obrazců se horký nápoj rozlije. Inspirovaná kávou poté intuitivně dokresluje motivy postav nebo zvířat a dalo by se říct, že se jedná o jakousi hru. Vystavené obrazy jsou v podstatě záznamy, které autorka naskenovala a nechala vytisknout na mnohem větší formát. Originální velikost maleb se skrývá v obyčejném kroužkovém bloku rozměru A5. Žádný z obrazů není definitivně dokončen, autorka na nich stále pracuje při cestách autobusem, návštěvách kaváren či v ateliéru.