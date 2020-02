Naši předci byli velmi pověrčiví a jejich životy byly pevně svázány s církevními, ale také pohanskými symboly. Není proto divu, že věřili v tajemnou moc různých míst i symbolů, kterých se v našem okolí nacházelo v minulosti poměrně velké množství. Stačí zmínit Boušín, Malé Svatoňovice nebo nepříliš vzdálené Vambeřice. Na této besedě si popovídáme o zázracích, které se k našemu okolí vztahují, stejně jako o místech, která byla uctívána a k nimž byly konány různé poutě. Přednáší Richard Švanda, historik, autor populárně naučných publikací, výstav a článků. Beseda se koná 20. února od 17 hodin v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci.

Markéta Radoňová - Kytice + Pastely Nadi Voldánové

Markéta Radoňová - Kytice: Výstava obrazů na ochozu půjčovny pro dospělé v Městské knihovně v Náchodě. Výstava potrvá do 29. února 2020.

Pastely Nadi Voldánové ve studovně Městské knihovny v Náchodě. Nabídne pohledy do krajiny, panoramata měst i variace na objekty v kontrastu s černou plochou v osobitém pojetí amatérské výtvarnice, která žije střídavě v České Skalici a v Praze. Výstava potrvá do 6. března.