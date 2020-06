23. června, Červený Kostelec: Oblastní charita Červený Kostelec pořádá v úterý od 9 do 17 hodin Den otevřených dveří Kafkovy vily. Budete se moci seznámit s novým denním stacionářem, rozšířením pečovatelské služby a tísňové péče. Zahájení služby denního stacionáře, který bude provozován v přízemí budovy Kafkovy vily, bude podle aktuálního vývoje situace pravděpodobně od září 2020.

Mogedyby Woa představuje kávu jako intuitivní médium

Do 30. srpna, Jiráskovo divadlo a muzeum v Hronově: ,,Jednu malou silnou kávu, prosím!“ Přesně tato věta stačí k tomu, aby Hana Rummelová alias Mogedyby Woa mohla začít proces tvorby obrazů malovaných kávou. Zkoumání kávy se věnuje již dva roky a navštěvuje kavárny nejen v těsném okolí svého ateliéru na Náchodsku, ale také v sousedním Polsku. Většinou si vybírá provozovny podle toho, jakou kávu jejich barista připravuje. A jak proces její tvorby vypadá? Objedná si kávu, rozlije ji nebo nanese štětečkem na skicák a čeká. Postup je pořád stejný a dost záleží na náhodě, do jakých obrazců se horký nápoj rozlije. Inspirovaná kávou poté intuitivně dokresluje motivy postav nebo zvířat a dalo by se říct, že se jedná o jakousi hru. Vystavené obrazy jsou v podstatě záznamy, které autorka naskenovala a nechala vytisknout na mnohem větší formát. Originální velikost maleb se skrývá v obyčejném kroužkovém bloku rozměru A5. Žádný z obrazů není definitivně dokončen, autorka na nich stále pracuje při cestách autobusem, návštěvách kaváren či v ateliéru.

Rok Boženy Němcové

Česká Skalice: V České Skalici se v těchto dnech koná řada akcí, které připomínají 200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. Až do konce září můžete navštívit v Muzeu Boženy Němcové výstavu „Babička ve filmu“, dále výstavu dětských ilustrací „Pohádky Boženy Němcové“ či expozici netradičně zpracovaných motivů z pohádek ve více než třiceti bedýnkách. V Barunčině škole je k vidění výstava k výročí vydání Babičky s názvem „Babička 165“. Pokud vás zajímají osudy potomků manželů Němcových, pak v Muzeu Boženy Němcové uvítáte i výstavu „Ty děti mi největší starost dělají“. Nově je zde také k prohlédnutí po 30 letech modernizovaná expozice Boženy Němcové. Při výjimečných příležitostech bude k vidění pramen vlasů, který by mohl poodhalit tajemství jejího původu. Další zajímavostí je například artefakt v podobě originálu kamenné hlavy Barunky ze sousoší Otto Gutfreunda v Babiččině údolí. Jaký byl jeho osud a to, proč musela být postava Barunky ještě před slavnostním odhalením pomníku nahrazena kopií, se dozvíte přímo v muzeu.