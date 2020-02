O tom, jak se peče tradiční gruzínský chléb, kolik úsilí vynaloží zbrojíř, než vykouzlí kavkazskou dýku nebo kolik tisíc mnichů se mohlo ubytovat v unikátním skalním městě se dozvíte při další cestovatelské besedě. Nepochybně zajímavé budou i podrobnosti o specifické technice šperkařské výroby v Gruzii nebo o zvovuzrození kdysi i u nás populárního gruzínského čaje.

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět

26. 2. 2020 v 18.00 hodin: Promítání Tomáše Kubeše se koná v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě. Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáte se do města duchů Pripjať, ale i do okolí poznat, jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie.

Co hrají kina v regionu

Středa 26. února - Náchod - Kino Vesmír:

15.30 Ježek Sonic

17.30 Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)

19.30 Chlap na střídačku