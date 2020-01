Na co kam: Na Koncert ArtCafé přijede Betty Panzo & The Switchers

/POZVÁNKY/ Do sálu Kreslírna v broumovském klášteře zavítá (29. ledna od 19 hodin) skupina The Switchers, kterou založil v lednu 2019 veterán české bluesové scény Tony Blues Smrčka (známý z kapel Abraxas, Žlutý Pes, Yo-Yo Band, Pumpa a Tonny Blues Bandu) a Betty Panzo, mladičká, talentovaná studentka Ježkovy konzervatoře, která studuje zpěv od roku 2016. Repertoár projektu vychází z amerického rhythm and blues s kořeny v bluesové scéně Chicaga a Mississippi.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová