Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Prodat můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se může hodit a udělat radost. Smlouvání je povolené, prodejní místo a parkování je zdarma. „Akce se uskuteční v souladu s hygienickými pravidly, které budou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví,“ ujišťují organizátoři.

Na koupališti se chystá Den dětí s hasiči a oldies party

(30. května, 14 – 18 a 20 – 02 hodin, Teplice nad Metují):

Na koupališti v Teplicích nad Metují se dnes pobaví děti i rodiče. Na odpoledne hasiči připravili dětský den plný různých soutěží a aktivit, nebude chybět také ukázka dravců. Večer je v plánu oldies party pro dospělé. Akce se má konat podle platných předpisů a nařízení.

Do Muzea Náchodska můžete až do neděle zavítat zdarma

(do 31. května, Náchod):

Přijďte bezplatně navštívit muzeum na Masarykově náměstí čp. 18, kde si prohlédnete stálou expozici i některé novinky. Patří mezi ně například panel a nový exponát připomínající výročí Boženy Němcové a osobnost kněžny Zaháňské, expozici německých střel k výročí ukončení druhé světové války, nebo model židovské části Náchoda. Otevřeno je v časech 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin.

U rybníka Podborný budou zítra závodit rybáři o tlakovou myčku

(31. května od 7 do 12 hodin, Náchod):

Lesy města Náchoda pořádají v neděli u rybníka Podborný rybářské závody, které potrvají po celé dopoledne. Přijďte si zazávodit, podpořit soutěžící rybáře, pobavit se a třeba i vyhrát hlavní cenu, kterou je tlaková myčka. Ulovené ryby se budou vracet zpátky do vody a závodu se mohou zúčastnit i nerybáři. Občerstvení je zajištěné.