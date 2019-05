Trasu si každý může zvolit sám, na startovních a kontrolních bodech je zajištěno občerstvení. Ze Sopotnice se startuje od 7 hodin, ze Žampachu a Potštejna od 8 hodin.

Kdy: v sobotu 11. května

Kde: Potštej, Sopotnice, Žampach

Za kolik: 30 korun

Pořadatelé lákají na dvanáct pěších tras od 5 do 50 kilometrů, dvanáct cyklotras, k nimž je třeba přičíst jednu cílovou hvězdicovou jízdu (z místa bydliště po zvolené trase do startovního místa a zpět), dále je přichystáno šest tras pro koloběžky a jedna trasa běžecké turistiky. Připravený je rovněž doprovodný program v kempu Vochtánka v Potštejně a na startovních bodech živá hudba.

Letošní Floriánkova stezka pro děti na všech trasách v Potštejně bude ve znamení S Floriánkem kolem světa. Nová pak bude trasa pro běžeckou turistiku. „Všechny přihlášky budou slosovány a výherce obdrží zajímavou cenu, tak se určitě zaregistrujte,“ vyzývají pořadatelé s odkazem na svůj web.

Kvůli akci bude posílena autobusová i vlaková doprava. Letos bude speciálně vypravený vlak s historickou lokomotivou řady 720, souprava pojme až 500 cestujících.

Charitativní závod na stezce

Na Stezce korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních se v neděli 12. května koná Charitativní závod RunUp. Na start se postupně postaví téměř dvacítka závodních dvojic vozíčkářů s běžci, které změří síly v časovce na vrchol vyhlídkové věže vysoké přes 40 metrů. Účast přislíbili i členové kapely The Tap Tap.

Den rodiny 2019

Můžete se těšit na již tradiční akci Den rodiny a Den regionálních produktů v Jiráskových sadech v Hradci Králové. Pro návštěvníky budou připraveny různé doprovodné aktivity a sladké i slané dobroty. Na Dnu rodiny se zabaví každý a užijete si neděli plnou pohody, akce startuje v 10 hodin a potrvá do 17 hodin.

Akce: Babička a Václavice-Havlovice

V sobotu si mohou milovníci turistiky vybrat hned ze dvou akcí. Pochod Babička každý rok navštíví přes tisíc lidí. Loni se vydalo na pěší trasy a na kole 1600 turistů. Letos je start v sobotu od 7 do 10 hodin na hřišti ve Velkých Svatoňovicích na trasy 5,25 a 50 kilometrů pro pěší, připraveny jsou i trasy pro cyklisty a koloběžkáře. Na dětskou trasu se můžete vydat od 8 do 10 hodin tamtéž.

Kdy: V sobotu 11. května

Kde: Velké Svatoňovice, Václavice, Havlovice

Za kolik: 25 a 30 Kč

Mnozí lidé vyrazí i na další sobotní pochod Václavice – Havlovice, jehož jubilejní třicátý ročník pořádají v sobotu Duha Modrá Střelka a TJ Sokol Havlovice. Starty jsou z několika míst na různé trasy. Tradiční start ve Václavicích je od 7 do 11 hodin z nádraží. Na okružní trasy kolem Havlovic můžete vyrazit od 8 do 17 hodin.

Na oslavu jubilea tohoto pochodu pojede historický parní vlak ráno ze stanice Jaroměř přes Českou Skalici a Starkoč do Václavic, zajede do Náchoda, vrátí se přes Václavice do Starkoče a přes Řešetovu Lhotu a Olešnici dojede do Červeného Kostelce. V odpoledních hodinách se vrátí přes Václavice a Náchod zpět do Jaroměře. Z vlaku je možno vystoupit na kterékoliv zastávce a napojit se na některou z tras pokračujících do Havlovic a Slatiny.

To nejlepší z ruské hudby

Podkrkonošský symfonický orchestr se vrací do Jičína, tentokrát s programem poskládaným čistě z ruské vážné hudby. Od 19.30 hodin zazní v Masarykově divadle symfonie Alexandra Borodina, část Čajkovského baletu Louskáček, Průvod princů z Korsakovovy opery Mlada nebo milostné Adagio z baletu Spartacus.

Fair trade piknik a soutěž

Férová snídaně na podporu spravedlivého obchodu se v sobotu chystá na mnoha místech v republice. Jedním z nich bude i zahrada SVČ Déčko v Náchodě, kde se od 10 hodin uskuteční piknik. Odpoledne od 15 hodin na akci navazuje soutěž v kavárně Láry Fáry - Pochlub se svou buchtou - kde se proti sobě utkají nejlepší !férové“ moučníky z okolí.