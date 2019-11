Kouzelný a velmi výpravný příběh Sněhové královny předznamená sváteční čas, ve kterém se lidé obdarovávají nejen láskou a přátelstvím. Výjimkou nebude ani sobotní charitativní představení - Emma Hubáčková věnuje výtěžek z této akce hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, které je adresátem jejích darů už několik let.

„Pomohli jsme tak oddělení například k pořízení klimatizace a přístrojového vybavení. A snažíme se také alespoň trochu přispět k vánoční atmosféře na dětském hemato-onkologickém oddělení. Stejně jako v minulých letech, také letos chystáme pro malé pacienty, lékaře a sestřičky malý sváteční koncert přímo v nemocnici,“ dodává Emma Hubáčková.

Vánoce na bráně

Po oba víkendové dny si můžete užít výšlap na vánočně vyzdobenou Valdickou bránu v Jičíně. Ve věži pak můžete očekávat tradiční divadelní, hudební a jiné kratochvíle nebo strávit čas v adventních dílnách. Připraveny jsou i sváteční pochoutky. Ochutnáte například hubník, štrúdl nebo vyhlášený svařák.

Výlov rybníka Balaton

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Červený Kostelec vás v sobotu zve na výlov rybníka Balaton. Uvidíte tradiční práci rybářů a prohlédnete si v připravených kádích živé ryby z výlovu. Přijďte si od 9 hodin zakoupit čerstvé kapry na Vánoce nebo jen tak přihlížet výlovu. Podávat se budou rybí pochoutky, teplé nápoje a další občerstvení.

Čertovská stezka

Horda strašidelných čertů se v neděli dostaví na na Stezku korunami stromů Krkonoše při Janských Lázních. Rohatí čerti se strašidelnými děsivými škleby od 10 do 16 hodin navodí tajemno. Děti, které nezlobily, dostanou odměnu přímo z rukou Mikuláše. Pro dospělé je připravena ochutnávka tekutého Čerta na zahřátí.

Zimní kino zavoní čajem a svařákem

Pohádky Anděl Páně 1 a 2 k předvánočnímu času patří. V Kostelci nad Orlicí si je však budete moci v neděli od 13 a 17 hodin vychutnat v nevšední atmosféře pod širou oblohou, kde nepřipravené může i trochu zamrazit.

„Letní kino, tak to už tu bylo, my vás však zveme do zimního kina na Jiráskově náměstí, kde se budou promítat pohádky Anděl Páně 1. a 2. Vezměte s sebou sáně, deky, teplé oblečení, prostě vše, co k takovému zimnímu promítání patří. Čaj pro děti a svařák pro zahřátí bude na místě. Samozřejmě i teplá polévka a speciality z udírny,“ lákají pořadatelé.

V tentýž den se tu uskuteční i 14. Vánoční ulička s jarmarkem.

Pro děti bude připraveno Unavovadlo (kuličková dráha). Jak už název napovídá, tahle zábavná kuličkodráha pro malé i velké slibuje mnohé. Koho unaví víc, zjistíte, když přijdete.

Klub seniorů Pohoda bude lákat na dětské dílny, v 17 hodin zazní v chrámu sv. Jiří druhý Charitativní koncert, který bude promítán velkoplošně v Jiráskově parku. Věnován je Nadačnímu fondu šance onkoláčkům. A v 18.30 se rozsvítí vánoční strom na Palackého náměstí. Záštitu nad akcí převzala letošní Miss Earth Water Klára Vavrušková.