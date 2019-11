Charitativní akce začne v sobotu od 14.30 hodin v Dědově na Klučance. Festival, který z výtěžku akce od roku 2002 spolufinancuje zážitkové pobyty pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin, je letos věnován nejen památce manažera, muzikanta, fotografa a cestovatele Romka Hanzlíka, ale i na podporu lidskosti.

„Jelikož situace v zemi je vyhrocená a podle všeho se v ten samý den uskuteční další masová demonstrace na pražské Letné, organizátoři Webrovkafestu vyjadřují absolutní sounáležitost všem, kdo demonstraci organizují, ale i těm, kteří na ni pouze přijdou. Pokusíme se prostřednictvím live-streamu s Letnou spojit a vyjádřit svou podporu přímo z naši akce,“ upozornil Vojtěch Lábus.

Kdy: sobota 16. listopadu

Kde: Klučanka, Dědov

Akci zahájí ve 14.50 hodin Kabaret sousedského sboru NaŽďár. Během odpoledne a večera vystoupí na dvou pódiích Gimme Shelter , Pepa Lábus a spol., Majerovy brzdové tabulky, Už jsme doma, B_Side, New Sound Orchestra, Blitzkrieg Boyz, Lookslike, Semipalatinsk, Palindromes (Fr), ColorSound DNB a SHOW Stání – Stand Up Nadi Hůlkové. Festival moderuje Tomáš Grohregin.

Webrovka fest již ve své historii vynesl pro děti bez rodičů pouze ze vstupného více než půl milionu korun.

Koncert k výročí revoluce

Dvojice předních českých umělců violoncellista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová vystoupí v sobotu poprvé v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, a to na koncertu k 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. Ten zazní od 19.30 hodin v Zrcadlovém sále.

Mašinky čekají na diváky

Kdy: do neděle

Kde: klubovna modelářů v Linderově ulici v Jičíně a prostory galerie v zámku

Fanoušci miniaturních vláčků a kolejišť se již těší na tradiční podzimní výstavu, kterou pořádá jičínský Spolek železničních modelářů. Dveře do své klubovny v Linderově ulici otevřeli již včera a podívat se k nim můžete až do neděle. Další modely pak zaplní i prostory galerie v zámku. Akce se zúčastní mnoho vystavovatelů z celé republiky. Připraven bude také workshop a prodej modelového příslušenství.

Pokud by vám to nestačilo, můžete zajet i do Hořic. Dnes a zítra totiž hořičtí modeláři po dlouhých letech vystaví historický model železnice, na jehož opravě pracují poslední tři roky.

Plně funkční historický skvost si nadšenci mohou prohlédnout v budově soukromého gymnázia.

V sokolovně zazní filmové melodie

Novoměstská filharmonie, v čele s dirigentem Jaroslavem Rybáčkem, vystoupí v neděli v 17 hodin v sokolovně v České Skalici. V unikátním programu filmových melodií zazní například Sedm statečných, Pán prstenů, Schindlerův seznam a mnohé další.

Přes Hrádeček do divadla

Stínové divadlo známé hry Václava Havla v podání ochotníků z Ďyvadla Neklid se uskuteční v Trutnově na Bojišti od 18.30 hodin v neděli. Diváci tam dojdou od kostela v Mladých Bukách, kde je start ve 14 hodin, přes Hrádeček a zastaví se i u trutnovského pivovaru.

Jaké je hlavní téma CVVZ? Síťování!

O víkendu se sjede do Náchoda na 700 vedoucích dětských a mládežnických organizací z celé České republiky a zhruba 50 ze Slovenska. Budou se účastnit – vzdělávací konference – Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ). Tato akce s mnohaletou tradicí se koná každoročně v jiném městě a letos se po letech vrací do Náchoda.

Kdy: 15. - 17. listopadu

Kde: Náchod

Za kolik: vstupné se neplatí

Hlavním místem setkání je ZŠ Komenského a Jiráskovo gymnázium, ale potkat účastníky bude možné i v okolí při venkovních programech a na cestě do jídelny v Raisově ulici. Hlavním tématem je síťování, tedy spojování, vzájemná inspirace a spolupráce – které se v této skupině lidí říká Přátelství rozrůzněných. Většina se jich shromáždí dnes ve 21 hodin na Masarykově náměstí k zahajovacímu ceremoniálu. Světla na náměstí na hodinu zhasnou, aby vyniklo stínové divadlo na zdi kostela a hra barevných světel v rukou účastníků při zpěvu české a slovenské hymny a mantry CVVZ na téma přátelství. Tím se také připojí k důstojné oslavě 30. výročí sametové revoluce.

Potom se ve školách rozběhne 200 vzdělávacích programů s mnoha různými tématy, užitečnými pro práci s dětským či mládežnickým oddílem, klubem, kroužkem. Celou akci připravuje 14 výborně spolupracujících organizací z Královéhradeckého kraje (bezmála 150 zpravidla mladých pořadatelů), podílí se na ní téměř stovka lektorů. Svoje zamyšlení na téma Rovnováha přiveze účastníkům známý herec a propagátor citlivé výchovy Jaroslav Dušek. Závěry konference si vyslechnou účastníci na společném setkání v hale na Hamrech v sobotu pozdě večer, kde vystoupí i mladí umělci z náchodské ZUŠ. A také tam dojde k předání symbolického pádla dalším pořadatelům – v roce 2020 se CVVZ bude konat v Českých Budějovicích.