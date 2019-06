Od pátku se koná jubilejní 25. ročník mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a současně také 20. ročník Open Air Programu.

Kdy: od pátku 21. června do pátku 28. června

Kde: Hradec Králové

Dalších osm dní se mohou návštěvníci těšit na více než 300 divadelních her, které sehrají umělci nejen v Klicperově divadle či divadle Drak, ale také na různých venkovních plochách v centru Hradce Králové.

K festivalu patří kromě divadelních představení i tradiční diskuze, koncerty, přednášky, dílny a talk show se zajímavými hosty z oblasti českého divadla, filmu a výtvarného umění.

Oblíbený Open Air program je přehlídkou tuzemského a zahraničního divadelního umění, která má pro svou uměleckou otevřenost a diváckou přístupnost zcela výjimečný charakter.

Představení se odehrávají na téměř dvaceti scénách pod širým nebem v historickém centru města a každoročně se ho účastní zhruba 150 souborů a individuálních interpretů, kteří odehrají na 200 představení. Open Air program průměrně navštíví 45 tisíc diváků.

Náchodské zámecké hodování

Vydejte se v sobotu s celou rodinou na nádvoří zámku v Náchodě. Uskuteční se zde festival minipivovarů, krajových specialit a regionálních potravin.Těšit se můžete na různá piva, kýty na rožni, steaky, klobásy, ryby z udírny, jitrnice, sýrové speciality, bramboráky, zelňáky, lokše, štávy i sirupy, a to od 9.30 do 18 hodin.

Bělohrad žije folklórem

Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou přilákal do lázeňského městečka již po pětačtyřicáté folklórní soubory z Česka i celého světa. Letošní festival se navíc nese ve znamení oslav 70. výročí založení domácích souboru Hořeňák.

Kdy: do neděle 23. června

Kde: Lázně Bělohrad

Za kolik: 100 korun, vstupenka platná na celý program od pátku do neděle

Slavnostní zahájení festivalu proběhlo v pátek od 18 hodin v zámeckém parku, kde nastoupily všechny zahraniční soubory pozvané na letošní ročník. Po skončení oficiálního zahájení nemusíte odcházet a společně se skupinou Patrola Šlapeto si zanotujte známé Hašlerovy písně. V sobotu se k zahraniční souborům přidají i ty domácí a připraven je mimo jednotlivých vystoupení i bohatý doprovodný program – soutěž ve vaření kotlíkového guláše, Polka rallye, jarmark nebo vyhlášení MISS festivalu. Neděle začne v 9 hodin mší v kostele Všech svatých za účasti krojovaných souborů, zajímavý pohled bude jistě i na krojovaný průvod, který projde městem po obědě. Festival vyvrcholí od 14 hodin v zámeckém parku. Přijďte se přesvědčit, že lidová kultura je stále populární.

Opočno láká na pistole z depozitářů

Jednadvacet dosud nevystavovaných pistolí vyrobených v 17. až 20. století nyní představuje opočenský zámek. K vidění je mezi nimi i 24ranný celokovový revolver. Zbraně tohoto typu byly užívány například na lodích přepravujících kontraband pro Ala Caponeho. Nejstaršími exponáty instalace jsou pistole s kolečkovým zámkem.

Jaké to bylo ve Špindlu na lyžích

Kdy: sobota 22. června

Kde: Špindlerův Mlýn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahájení výstavy historických fotek i Špindlerovská pouť

V depu dolní stanice lanové dráhy Innogy line ve Svatém Petru začne v sobotu výstava Špindl na lyžích 2. Vznikla z iniciativy Spolku špindlerovských lyžníků. Přinese zajímavou příležitost nahlédnout do historie lyžování ve Špindlerově Mlýně. Na snímcích z archivů obyvatel a příznivců krkonošského střediska jsou zachyceny nejrůznější okamžiky z druhé poloviny 20. století. Výstava dokumentuje významné chvíle ze sportovní historie, důležité mezníky i všední život. Expozice bude otevřena denně do konce září, vždy v době provozu šestisedačkové lanovky. Novinkou letošního léta ve Špindlerově Mlýně je zábavně naučná cyklostezka ve Svatém Petru Jízda za zvířátky, která je dlouhá necelých osm kilometrů. Horské středisko bude patřit v sobotu také Špindlerovské pouti. Otevře ji v 11 hodin Krkonošská pohádka. Po obědě se chystá setkání s Krakonošem, Majdou z Kouzelné školky a Petrem Vackem. Večerní zábavu obstarají kapely. Už dnes je na programu pouťový běh do vrchu z náměstí ve Špindlerově Mlýně. Start dětských kategorií je v 16 hodin.