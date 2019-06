Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě

/POZVÁNKY/ Muzeum Náchodska zve na nedávno instalovanou expozici ke 150. výročí Sokola v Náchodě, a to do výstavní síně muzea v Tyršově ulici. Uvidíte třeba cvičební nářadí, uniformy, prapory a mnoho dalšího. Výstava potrvá do 29. září.

Česká obec sokolská. | Foto: ČOS

Autor: Redakce