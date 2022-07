V Galerii dům vystavuje sochař Kaplan symboly spojené s lidskou postavou

/FOTO/ "Hladkáň" - to je název výstavy sochaře Kryštofa Kaplana, která je aktuálně k vidění v Galerii Dům v klášterní zahradě v Broumově. Expozice je přístupná každý den od 10 do 17 hodin až do 28. srpna.

Na výstavě Hladkáň hrají důležitou úlohu symboly spojené s lidskou postavou. | Foto: Václav Matějíček