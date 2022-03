"Částkou 50 tisíc korun z výtěžku koncertů jsme částečně přispěli firmě CDS Náchod na náklady spojené s vypravením autobusu do Žytomyru. Materiální pomoc byla přeložena do žytomyrského autobusu a obyvatelé tohoto města odjeli autobusem CDS Náchod postupně do Hradce Králové, Prahy, Náchoda a Hronova," řekla deníku ředitelka Kulturního a informačního střediska Hronov Šárka Čmelíková, která neopomněla CDS Náchod poděkovat za vynaloženou pomoc a spolupráci.