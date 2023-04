Už tento čtvrtek se příznivci hudby mohou těšit na lahůdku, která na ně čeká v kavárně Filharmonie Hradec Králové. Zahraje tady šansoniérské uskupení z Náchoda 6NaChodníku.

6NaChodníku se představí hradeckému publiku. | Foto: archiv kapely

Kapela 6NaChodníku má v repertoáru autorskou hudbu i texty, které jsou dílem jejich člena - kontrabasisty Milana Poutníka a také básníka a divadelníka Miloně Čepelky. Hudební příběhy odzpívá a odmoderuje charismatická zpěvačka a moderátorka Lucie Peterková.

„Šansony jsou nepříliš často uváděným žánrem, což si myslíme, že je škoda. Tyto písně jsou totiž plné emocí, a je tedy snadné a také příjemné nechat jimi alespoň na pár chvil unášet mimo všednodenní běh času a prožít v nich vášeň, touhu, lásku, ale také trochu smutku a nostalgie. Navíc na naší hudební scéně působili a působí skutečně výborní interpreti tohoto žánru. Proto mu chceme i do budoucna dopřát více prostoru,“ říká Vladimír Šrámek, manažer projektu NAHRANÍ.

Členové kapely 6NaChodníku patří v Čechách ke špičce v oblasti moderního šansonu. Její jádro tvoří sourozenci pianista Tomáš a zpěvačka Lucie Peterkovi, k nimž se později přidali další muzikanti: klarinetista a saxofonista Petr Záleský, bubeník Ondřej Tuček, kontrabasista Milan Poutník a houslista Tomáš Lhotský.

Jestliže je na dosavadních albech souboru 6NaChodníku hudební složka skladeb dílem víceméně kolektivním, tak autorem naprosté většiny osobitých textů je kontrabasista Milan Poutník. Od roku 2012 seskupení úzce spolupracuje s básníkem, spisovatelem a hercem Miloněm Čepelkou. Společně píší, hrají a „vyprávějí“ příběhy, které by mohly být jak o nich, tak o všech.

„Výborná hudba, kvalitní poetické texty – to vše by bylo málo platné, pokud by se nenašla ta pravá interpretka. Tu má toto šansoniérské sdružení v charismatické Lucii Peterkové, výborné zpěvačce i moderátorce, schopné velmi citlivě okořenit každou z písní potřebnou dávkou emocí.” Tak píše o 6NaChodníku publicista Ivan Kott.

"6NaChodníku rozhodně důstojně reprezentují šanson, který v Čechách vnímáme zejména ve spojitosti s Edith Piaf, Charlesem Aznavourem, Jacquesem Brelem nebo Hanou Hegerovou. Koncert kapely 6NaChodníku začíná 13. dubna ve 20 hodin v kavárně Filharmonie Hradec Králové," doplňuje Vladimír Šrámek.

Vstup je bočním vchodem přímo do kavárny. Vstupné se platí hotově na místě. Rezervace míst je možná na e-mailu: nahrani@fhk.cz.