Na čem pracujete během svého listopadového pobytu v Broumově?

KB: Výhradně jsem se zaměřila na psaní nových kompozic. Nedala jsem si žádné mantinely. Čekala jsem, co přijde a co mě bude inspirovat. Nedala jsem si ani žádné zadání týkající se obsazení, pro které bych chtěla psát. Nechala jsem si otevřenou mysl, abych mohla přijímat cokoliv, co přijde.

TH: Pracuji na albu založeném na knize. Používám jednak texty z knihy, ale také se jí inspiruji při psaní úplně nových. Nahrávám kytarovou linku a vokály a programuji další nástroje, vše nahrávám na laptop. Budu také psát texty pro album, které připravuji dohromady s kapelou jménem New Age Doom. Bude to pro mě úplně nové, je to mix stylů jako drone, metal, dub a jazz.

Tuvo, můžete nám o této knize prozradit více?

TH: Je to kniha o oceánu, kterou napsal investigativní novinář. Svým způsobem je to dokument zaznamenávající všechny zločiny – od ničení klimatu po otroctví. Také jsem k tomu dostala zvuky, které byly zaznamenány během této knižní reportáže. Mohu je volně používat v hudbě, kterou skládám. Musím říct, že je to trochu zvláštní pocit, být ponořena hluboko v knize o oceánu, a přitom být tak daleko od něj v Broumově. Zároveň však cítím, že je fajn být tady a získat tím určitý odstup od tématu.

Jak na vás působí zdejší klášterní atmosféra? Líbí se vám tu?

KB: Podotýkám, že to je můj první delší pobyt na tomto místě. Během několika málo dní jsem velmi zpomalila tempo svého bytí. Ticho a tma k tomu vyloženě vybízejí. A podle mě to v takovém prostředí ani jinak nejde. Asi by to na každého působilo podobně. Člověk slyší vlastní myšlenky, hodně se věnuje v mysli jen sám sobě. Dokázala bych si představit být v klášteře úplně sama. Vůbec by mi to nevadilo. Musím ale podotknout, že je to celkem náročné takto intenzivně pracovat. Díky pobytu v klášteře jsem si uvědomila, že sice slyším vlastní myšlenky, ale zároveň potřebuji po určité době k tvorbě další impulsy. Jakékoli. Po třech týdnech jsem se cítila po tvůrčí práci vyčerpaná a potřebovala jsem nějaký jiný, odlišný impuls k dalšímu tvoření a k nalezení inspirace.

TH: Je to tu klidné a uvolněné, snadno se tu pracuje. A mám trochu surreálný pocit z toho, že žiji v takové obrovské a nádherné budově. Přijdu si trošku jako ve filmu. Na začátku pobytu jsem si myslela, že to bude děsivé, být v takové staré budově plné historie. Ale naštěstí je to fajn. Ještě jsem nepotkala žádnou nadpřirozenou bytost.

Co zahrajete na dnešním koncertě?

KB: Všechny kompozice, které zahraji, vznikly v klášteře. To byl můj cíl. Celkem jsou to čtyři skladby. Broumov No.1, Broumov No.2, Broumov No.5 a Society. Ve většině skladeb se odráží atmosféra kláštera i Broumova a jeho okolí jako celku, který mě po celou dobu ovlivňoval. Jako host se mnou vystoupí místní hudebník Jakub Šafář. Skladba Society, která sice vznikla v klášteře, ale jako jediná je obecným odrazem dnešního dění, byla otextována norskou rezidentkou Tuvou Hellum. Ta se mnou také skladbu interpretuje.

TH: Setkala jsem se v Broumově s dvěma muzikanty, kteří hrají na kytaru, violoncello a saxofon. Společně zahrajeme to, co běžně hraji s celou kapelou. Bude to taková alternativní verze. Ještě nikdy jsem nevystupovala s violoncellem nebo saxofonem.