FOTO: Dětská galerie Lapidárium v broumovském klášteře až do 20. listopadu hostí výstavu českého malíře a grafika Patrika Hábla Obraz prostoru. Výstava představuje nejen Háblovy obrazy, ale též netradiční umístění malby v prostoru.

Výstava Obraz prostoru proměňuje Lapidárium v jakési jiné prostory nebo situace, které návštěvník může objevovat a vnímat ze tří celků. | Foto: Kateřina Ostradecká

Patrik Hábl (1975) je jedním z nejsledovanějších českých umělců střední generace . Speciálně děti ocení "jiný" formát výstavy, neboť její pojetí není tak svazující jako běžně zavěšené obrazy. "Výstava Patrika Hábla je o prolínání obrazu a prostoru, kdy jedno se tak trochu mění v druhé a naopak. Obraz tady může být sloupem, novou zdí nebo podlahou a galerie zase může vypadat jako součást obrazu. Je to hlavně o jiném prožitku a zkušenosti. Kdo ještě nepřešel přes obraz, nebo by si na obraz chtěl třeba lehnout, může si to na výstavě zkusit," říká kurátor výstavy Radek Wohlmuth.