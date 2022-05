V klášterní kreslírně se můžete vypravit na cestu kolem hudebního světa

V klášterní Kreslírně se ve středu 4. května od 19 hodin na prvním květnovém koncertu z cyklu ArtCafé představí kapela Behind the Door.

Behind the Door je šestice skvělých muzikantů, kteří spolu začali hrát už v dětství a nepřetržitě pokračují už téměř 19 let. | Foto: Archiv skupiny

Jedná se o hudební formaci s unikátním příběhem. Funguje již 19 let, přestože její členové jsou teprve čerství třicátníci. Jak je to možné? Hrají spolu od dětství a na sehranosti téhle kapely je to znát. Mezitím se ze všech jejích členů stali profesionální muzikanti, v současnosti spolupracující se špičkami české popové, rockové, jazzové i world music scény (např. Sexy Dancers, Monkey Business, Roman Holý, Vltava, Vladimír Mišík, Čechomor, David Stypka a další). Behind the Door tvoří vlastní, posluchačsky velmi přívětivou a pestrou hudbu, která je crossoverem jazzu snad se všemi žánry populární hudby. Nahráli zatím 4 alba a pravidelně koncertují v českých i zahraničních klubech a na festivalech. Jejich koncert je cesta kolem hudebního světa, svojí barevnou, instrumentální muzikou vyprávějí příběhy, které vás strhnou. Ondřej Klímek – saxofon Ladislav Muroň – příčná flétna Radim Přidal – kytara Ondřej Valenta – piano, klávesy Lukáš Čunta – baskytara Matěj Drabina – bicí, perkuse