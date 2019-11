/POZVÁNKY/ Město Náchod a Muzeum Náchodska zvou na výstavy Občanské fórum Náchodsko 1989 - 1990 a Z deníku středoškoláka z roku 1989. Vernisáž se uskuteční 14. listopadu v 17 hodin v Broučkově domě na Masarykově náměstí. Výstavy potrvají do 12. ledna.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavla Škaloudová

Týden vzdělávání dospělých

Do 15. 11. 2019: Přijďte si prožít akci Týden vzdělávání dospělých, která opět nabízí bohatý program. Aktivity jsou zaměřené na tvořivost, kreativitu a sdílení zkušeností a informací, protože i to jsou způsoby, jak člověka vzdělávat a jak poznávat sám sebe. Jednotlivé akce se konají denně od 8 do 18 hodin nejen v prostorách Úřadu práce v Náchodě, ale i ve vlastních prostorách zapojených subjektů a organizací. Účast pro všechny zájemce je zdarma.